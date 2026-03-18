В Москве арестовали бизнесмена по делу о хищении средств у бойцов СВО

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Предприниматель по решению суда в Москве заключен под стражу до 11 мая по обвинению в 16 эпизодах преступлений, связанных с хищением средств, вымогательством и созданием преступного сообщества, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Собеседник, знакомый с ходом расследования, подтвердил РИА Новости, что бизнесмен является фигурантом дела о хищении средств у бойцов специальной военной операции в аэропорту " Шереметьево ".

"Королев Юрий Евгеньевич обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210; пунктом "а" части 4 статьи 158 (четыре преступления); частью 4 статьи 159 (10 преступлений); пунктом "а" части 3 статьи 163 УК РФ ... В отношении Королева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в документе.

Санкции этих статей УК РФ предусматривают наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Уточняется, что дело возбудили 11 ноября 2024 года в отношении ряда лиц по пунктам "в", "г" части 3 статьи 158 УК РФ (кража) по фактам хищений денежных средств в 2024 году, в одно производство с ним соединили ряд других дел.

Согласно материалам, адвокаты Королева просили отправить Королева под домашний арест либо избрать запрет определенных действий, отмечая, что следствием не представлено конкретных сведений о причастности обвиняемого к преступлениям. Защита фигуранта отмечала, что Королев одним из первых был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, при этом попыток скрыться не предпринимал.