Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 18.03.2026
https://ria.ru/20260318/sud-2081488168.html
В Москве арестовали бизнесмена по делу о хищении средств у бойцов СВО
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
https://ria.ru/20260318/sudi-2081480516.html
https://ria.ru/20260318/arest-2081477221.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Москве арестовали бизнесмена по делу о хищении средств у бойцов СВО

© РИА Новости / Илья Питалев
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Предприниматель по решению суда в Москве заключен под стражу до 11 мая по обвинению в 16 эпизодах преступлений, связанных с хищением средств, вымогательством и созданием преступного сообщества, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Собеседник, знакомый с ходом расследования, подтвердил РИА Новости, что бизнесмен является фигурантом дела о хищении средств у бойцов специальной военной операции в аэропорту "Шереметьево".
"Королев Юрий Евгеньевич обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210; пунктом "а" части 4 статьи 158 (четыре преступления); частью 4 статьи 159 (10 преступлений); пунктом "а" части 3 статьи 163 УК РФ... В отношении Королева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в документе.
Санкции этих статей УК РФ предусматривают наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.
Уточняется, что дело возбудили 11 ноября 2024 года в отношении ряда лиц по пунктам "в", "г" части 3 статьи 158 УК РФ (кража) по фактам хищений денежных средств в 2024 году, в одно производство с ним соединили ряд других дел.
Согласно материалам, адвокаты Королева просили отправить Королева под домашний арест либо избрать запрет определенных действий, отмечая, что следствием не представлено конкретных сведений о причастности обвиняемого к преступлениям. Защита фигуранта отмечала, что Королев одним из первых был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, при этом попыток скрыться не предпринимал.
Химкинский горсуд 10 февраля начал рассмотрение дела таксистов о хищениях денежных средств у пассажиров в аэропорту "Шереметьево", в том числе у бойцов СВО, прокурор зачитал обвинительное заключение. Согласно материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, таксисты, которые похищали деньги у бойцов СВО в "Шереметьево", использовали одурманивающее вещество и опаивали пассажиров.
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала