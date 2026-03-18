СМИ: суд в США признал незаконным закрытие "Голоса Америки"*

"Федеральный судья во вторник постановил, что постепенное прекращение деятельности Агентства США по глобальным медиа... незаконно, и приказал агентству вернуть более тысячи сотрудников на работу", - пишет издание.

По данным газеты, судья Ройс Ламберт обязал всех сотрудников на полную ставку вернуться к работе к 23 марта, а агентство - возобновить международное вещание. Работники "Голоса Америки"*, как уточняет издание, уже год как находятся в оплачиваемом отпуске.