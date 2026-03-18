СМИ: суд в США признал незаконным закрытие "Голоса Америки"* - РИА Новости, 18.03.2026
02:34 18.03.2026
СМИ: суд в США признал незаконным закрытие "Голоса Америки"*
СМИ: суд в США признал незаконным закрытие "Голоса Америки"* - РИА Новости, 18.03.2026
СМИ: суд в США признал незаконным закрытие "Голоса Америки"*
Окружной суд США признал незаконным прекращение деятельности американского Агентства по глобальным медиа (USAGM), в состав которого входит радиостанция "Голос... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T02:34:00+03:00
2026-03-18T02:34:00+03:00
в мире, сша, россия, дональд трамп
В мире, США, Россия, Дональд Трамп
СМИ: суд в США признал незаконным закрытие "Голоса Америки"*

WP: суд в США признал незаконным прекращение деятельности USAGM

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Окружной суд США признал незаконным прекращение деятельности американского Агентства по глобальным медиа (USAGM), в состав которого входит радиостанция "Голос Америки"* (признана в РФ СМИ-иноагентом), и обязал сотрудников ведомства вернуться к работе, а агентство - возобновить вещание, сообщает газета Washington Post.
В конце апреля 2025 года окружной суд США обязал правительство возобновить деятельность Агентства США по глобальным медиа, а также постановил повторно нанять всех сотрудников агентства. Однако в конце августа на тот момент исполняющая обязанности USAGM Кари Лейк объявила об увольнении из ведомства 532 сотрудников.
"Федеральный судья во вторник постановил, что постепенное прекращение деятельности Агентства США по глобальным медиа... незаконно, и приказал агентству вернуть более тысячи сотрудников на работу", - пишет издание.
По данным газеты, судья Ройс Ламберт обязал всех сотрудников на полную ставку вернуться к работе к 23 марта, а агентство - возобновить международное вещание. Работники "Голоса Америки"*, как уточняет издание, уже год как находятся в оплачиваемом отпуске.
Президент США Дональд Трамп в начале своего президентского срока в рамках борьбы с бюрократией подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств, среди них было правительственное агентство США по глобальным медиа, которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"** (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) и "Голос Америки"*. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны были сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством.
* признана в РФ СМИ-иноагентом
** признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией
Города мира. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В США экс-сотрудник "Голоса Америки"* признал себя виновным в угрозах
19 декабря 2025, 19:04
 
