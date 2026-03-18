Вэнс предупредил американцев о сложных неделях из-за цен на бензин - РИА Новости, 18.03.2026
20:14 18.03.2026
Вэнс предупредил американцев о сложных неделях из-за цен на бензин
Вэнс предупредил американцев о сложных неделях из-за цен на бензин - РИА Новости, 18.03.2026
Вэнс предупредил американцев о сложных неделях из-за цен на бензин
Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил американцев о предстоящих сложных неделях в контексте роста цен на бензин в стране в связи с операцией против Ирана. РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T20:14:00+03:00
2026-03-18T20:14:00+03:00
в мире
сша
иран
мичиган
аи-92
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, мичиган, аи-92, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Мичиган, АИ-92, Военная операция США и Израиля против Ирана
Вэнс предупредил американцев о сложных неделях из-за цен на бензин

Вэнс: США ждут сложные недели из-за роста цен на бензин

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил американцев о предстоящих сложных неделях в контексте роста цен на бензин в стране в связи с операцией против Ирана.
"Перед нами сложный путь в ближайшие несколько недель. Но это временно", - сказал Вэнс на митинге в штате Мичиган, отвечая на вопрос о росте цен на бензин в Штатах.
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Бензин в США продолжает дорожать на фоне конфликта с Ираном
Вчера, 15:45
Он подчеркнул, что Белый дом считает подорожание топлива временным. По его словам, власти признают проблему и борются с ней.
Вэнс пообещал, что когда операция США против Ирана "подойдет к концу, цены на энергоносители вернутся к реальности".
По данным Американской автомобильной ассоциации, бензин в США продолжает дорожать на фоне перебоев в поставках из-за конфликта США и Израиля с Ираном.
В среднем по стране стоимость галлона (около 3,8 литра) самого популярного бензина марки Regular (аналог российского Аи-92) по состоянию на среду достигла 3,842 доллара, что почти на доллар выше показателя месячной давности (2,923 доллара).
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В США пообещали, что скачок цен на бензин в стране будет временным
5 марта, 23:13
 
В миреСШАИранМичиганАИ-92Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
