Спецоперация, 18 марта: ВС России освободили Александровку в ДНР

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Александровка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны России.

ВСУ за сутки потеряли 1 175 военнослужащих, 316 беспилотников и три авиабомбы.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 124 731 беспилотный летательный аппарат, 652 зенитных ракетных комплекса, 28 326 танков и других боевых бронированных машин, 1 690 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 917 орудий полевой артиллерии и минометов, 57 130 единиц специальной военной автомобильной техники.

Министерская инспекция

Министр обороны РФ Андрей Белоусов совершил поездку в зону СВО и проинспектировал подразделения группировки "Север", сообщило в среду российское военное ведомство.

В ведомстве заявили, что в российских войсках беспилотных систем появился аналитический центр для оценки эффективности операторов дронов в реальном времени.

Группировка "Север" с начала 2026 года уничтожила семь пусковых установок РСЗО HIMARS и MLRS производства США , доложил командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров

Увеличение поставок дронов позволило нарастить удары по позициям противника и обеспечить непрерывную воздушную разведку в зоне боевых действий на всех направлениях, доложил начальник войск беспилотных систем группировки "Север".

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе инспекции группировки войск "Север" основное внимание уделил укреплению обороны приграничных регионов России.

В 16 лет уже грозит срок

Уголовное дело по статьям о содействии, публичных призывах и организации террористической деятельности возбуждено после задержания подростка в Уфе , сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ России.

По информации СК РФ, подросток по указанию украинских кураторов планировал диверсионно-террористический акт в православном храме в Уфе, он задержан, ему предъявлено обвинение. Этот уфимец через мессенджер Telegram был завербован в ряды международной террористической организации ее функционером под псевдонимом "Мансур аль-Украини", проживающим на территории Украины , сообщила ФСБ.

ФСБ России в очередной раз обратила внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях, мессенджерах Telegram и WhatsApp* потенциальных исполнителей терактов и диверсий, в том числе среди несовершеннолетних лиц, с целью нанесения ущерба РФ.

Украинские спецслужбы ранее предпринимали попытки совершить теракты в РФ по религиозной линии, но эти планы российские силовики сорвали. Так, в 2024 году ФСБ совместно с российскими таможенниками пресекли ввоз в Россию из Украины через страны Евросоюза взрывчатки иностранного производства в православных иконах и церковной утвари. В конце февраля 2025 года стало известно о предотвращенной попытке убийства в Москве митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшейся киевским режимом. Как сообщала ФСБ, лиц, готовивших теракт, ГУР Минобороны Украины завербовало также через Telegram.

Из первых уст

Криминальные авторитеты в тюрьмах на Украине уговаривают заключенных не подписывать контракты с ВСУ, рассказал РИА Новости военнопленный Андрей Гриценко.

Он также рассказал, что украинских бойцов на полигонах обучают обращению с вооружением стран НАТО , но при выходе на боевые задания выдают только советское оружие.

Пленный военнослужащий ВСУ Александр Семеренко рассказал, что он специально пошел служить в пограничный отряд, но его все равно направили в штурмы. Свой выбор места прохождения службы он объяснил тем, что шансы выжить в штурмовом подразделении равны нулю.

Порядка 70% мобилизованных в украинскую армию попадают в учебные центры в подавленном эмоциональном состоянии, заявил полковник десантно-штурмовых войск ВСУ Владимир Кобылянский.

Воздушная атака

ВСУ за прошедшие сутки 60 раз применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области , над регионом сбито 43 украинских беспилотника различного типа, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн

ВСУ открыли артиллерийский огонь по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару , предположительно, произошло полное обесточивание города, сообщил глава города Максим Пухов.

Новости с СВО

Морские пехотинцы на добропольском направлении ликвидировали группу боевиков ВСУ из-за их невнимательности, рассказал РИА Новости военнослужащий морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Кабан".

Разведывательная рота 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ утратила боеспособность в районе Храповщины в Сумской области в результате огневого поражения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Российские войска уверенно и эффективно продвигаются на запорожском фронте, заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий

Подлость ВСУ

Боевики ВСУ наносили целенаправленные удары при эвакуации мирных жителей на добропольском направлении, рассказал РИА Новости военнослужащий морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Универ".

Украинские военные приспособили пластиковые шприцы для создания мин с ударным датчиком, которые неэффективны, рассказал РИА Новости сапер 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Локи".