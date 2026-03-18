Спецоперация, 18 марта: ВС России освободили Александровку в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:55 18.03.2026
Спецоперация, 18 марта: ВС России освободили Александровку в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Александровка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 18.03.2026
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Уфа, Андрей Белоусов, Александр Хинштейн, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)

Спецоперация, 18 марта: ВС России освободили Александровку в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Александровка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны России.
ВСУ за сутки потеряли 1 175 военнослужащих, 316 беспилотников и три авиабомбы.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 124 731 беспилотный летательный аппарат, 652 зенитных ракетных комплекса, 28 326 танков и других боевых бронированных машин, 1 690 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 917 орудий полевой артиллерии и минометов, 57 130 единиц специальной военной автомобильной техники.

Министерская инспекция

Министр обороны РФ Андрей Белоусов совершил поездку в зону СВО и проинспектировал подразделения группировки "Север", сообщило в среду российское военное ведомство.
В ведомстве заявили, что в российских войсках беспилотных систем появился аналитический центр для оценки эффективности операторов дронов в реальном времени.
Группировка "Север" с начала 2026 года уничтожила семь пусковых установок РСЗО HIMARS и MLRS производства США, доложил командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров
Увеличение поставок дронов позволило нарастить удары по позициям противника и обеспечить непрерывную воздушную разведку в зоне боевых действий на всех направлениях, доложил начальник войск беспилотных систем группировки "Север".
Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе инспекции группировки войск "Север" основное внимание уделил укреплению обороны приграничных регионов России.
В 16 лет уже грозит срок

Уголовное дело по статьям о содействии, публичных призывах и организации террористической деятельности возбуждено после задержания подростка в Уфе, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ России.
По информации СК РФ, подросток по указанию украинских кураторов планировал диверсионно-террористический акт в православном храме в Уфе, он задержан, ему предъявлено обвинение. Этот уфимец через мессенджер Telegram был завербован в ряды международной террористической организации ее функционером под псевдонимом "Мансур аль-Украини", проживающим на территории Украины, сообщила ФСБ.
ФСБ России в очередной раз обратила внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях, мессенджерах Telegram и WhatsApp* потенциальных исполнителей терактов и диверсий, в том числе среди несовершеннолетних лиц, с целью нанесения ущерба РФ.
Украинские спецслужбы ранее предпринимали попытки совершить теракты в РФ по религиозной линии, но эти планы российские силовики сорвали. Так, в 2024 году ФСБ совместно с российскими таможенниками пресекли ввоз в Россию из Украины через страны Евросоюза взрывчатки иностранного производства в православных иконах и церковной утвари. В конце февраля 2025 года стало известно о предотвращенной попытке убийства в Москве митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшейся киевским режимом. Как сообщала ФСБ, лиц, готовивших теракт, ГУР Минобороны Украины завербовало также через Telegram.
Из первых уст

Криминальные авторитеты в тюрьмах на Украине уговаривают заключенных не подписывать контракты с ВСУ, рассказал РИА Новости военнопленный Андрей Гриценко.
Он также рассказал, что украинских бойцов на полигонах обучают обращению с вооружением стран НАТО, но при выходе на боевые задания выдают только советское оружие.
Пленный военнослужащий ВСУ Александр Семеренко рассказал, что он специально пошел служить в пограничный отряд, но его все равно направили в штурмы. Свой выбор места прохождения службы он объяснил тем, что шансы выжить в штурмовом подразделении равны нулю.
Порядка 70% мобилизованных в украинскую армию попадают в учебные центры в подавленном эмоциональном состоянии, заявил полковник десантно-штурмовых войск ВСУ Владимир Кобылянский.
Воздушная атака

ВСУ за прошедшие сутки 60 раз применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, над регионом сбито 43 украинских беспилотника различного типа, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали шесть приграничных округов Белгородской области более 80 беспилотниками, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Одиннадцать частных домов повреждены в результате атаки дрона ВСУ по городу Ровеньки в Луганской Народной Республике, никто не пострадал, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
Четыре округа обесточены в Херсонской области из-за обстрела ВСУ подстанции в Запорожской области, без света более 51 тысячи человек, социально значимые объекты переведены на резервные источники питания, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
ВСУ открыли артиллерийский огонь по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, предположительно, произошло полное обесточивание города, сообщил глава города Максим Пухов.
Морские пехотинцы на добропольском направлении ликвидировали группу боевиков ВСУ из-за их невнимательности, рассказал РИА Новости военнослужащий морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Кабан".
Разведывательная рота 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ утратила боеспособность в районе Храповщины в Сумской области в результате огневого поражения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Российские войска уверенно и эффективно продвигаются на запорожском фронте, заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Подлость ВСУ

Боевики ВСУ наносили целенаправленные удары при эвакуации мирных жителей на добропольском направлении, рассказал РИА Новости военнослужащий морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Универ".
Украинские военные приспособили пластиковые шприцы для создания мин с ударным датчиком, которые неэффективны, рассказал РИА Новости сапер 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Локи".
* Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.
