Капитан "Спартака": не следим за тем, на кого можем попасть в плей-офф КХЛ

"Акцент сегодня на игру в неравных составах, провалили вторую игру подряд большинство в овертайме. К сожалению, не забили. Хорошего было достаточно много сегодня. Это надо закрепить и перенести в плей-офф, над ошибками поработать, есть еще игра в "регулярке" и время доработать их. Не следим сейчас за тем, на кого можем выйти. Нам сейчас наша игра важнее. Все равно выходим на топового, сильного соперника, главное - наладить свою игру. Будем готовиться к сопернику, когда узнаем, против кого будем играть", - сказал Миронов журналистам.