23:29 18.03.2026
Капитан "Спартака": не следим за тем, на кого можем попасть в плей-офф КХЛ
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - ЦСКА (Москва)
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Защитник московского "Спартака" Андрей Миронов после поражения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против столичного ЦСКА заявил, что команда не следит за потенциальными соперниками по плей-офф, а также отметил, что игра, показанная "Спартаком" в дерби, будет полезна в розыгрыше Кубка Гагарина.
"Спартак" в среду проиграл столичному ЦСКА на своей площадке после серии буллитов (2:3 Б). После 67 матчей "красно-белые" занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции и имеют в активе 78 очков.
«
"Акцент сегодня на игру в неравных составах, провалили вторую игру подряд большинство в овертайме. К сожалению, не забили. Хорошего было достаточно много сегодня. Это надо закрепить и перенести в плей-офф, над ошибками поработать, есть еще игра в "регулярке" и время доработать их. Не следим сейчас за тем, на кого можем выйти. Нам сейчас наша игра важнее. Все равно выходим на топового, сильного соперника, главное - наладить свою игру. Будем готовиться к сопернику, когда узнаем, против кого будем играть", - сказал Миронов журналистам.
"Для нас такая игра, как против ЦСКА, несет в себе пользу в преддверии плей-офф. Соперник, на которого мы выйдем в плей-офф, будет сильным, наверное, играть он будет именно таким образом. Отлично, что перед плей-офф мы играем с сильными соперниками и можем оценить свои сильные и слабые стороны, подкорректировать свою игру", - добавил капитан "Спартака".
Кубок Гагарина КХЛ - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина на Востоке КХЛ
Вчера, 20:13
 
