Адвокат рассказала, можно ли подать в суд на шумных соседей

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Шум от соседей может стать поводом для суда, если превышены допустимые нормы, рассказала информационному порталу Шум от соседей может стать поводом для суда, если превышены допустимые нормы, рассказала информационному порталу РИАМО адвокат Адвокатской палаты Московской области, медиатор Торгово-промышленной палаты Московской области Яна Ковалевская.

"Шум от соседей - от перфоратора до кукарекающих петухов - может стать поводом для суда, если превышены допустимые нормы", - сказала Ковалевская.

Ковалевская разъяснила, что статья 42 Конституции РФ предусматривает право каждого гражданина на благоприятную среду. Она включает в себя и надлежащий уровень шума. Есть федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", который закрепляет, что каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду и на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью.

"Эта проблема действительно очень актуальна. Ко мне, например, обращался доверитель, которого беспокоили петухи на соседнем участке. Казалось бы, смешно - петухи кукарекают. Но на самом деле шум был таким, что по уровню сравним со звонком будильника рядом с ухом. Поэтому проблема достаточно серьезная", - подчеркнула она.

Ковалевская отметила, что существуют санитарные правила и нормы - так называемые СанПиН, которые устанавливают гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания. Можно замерить уровень шума и, если он превышает допустимые нормы, зафиксировать это. Делается это с участием экспертов, проводится специальное исследование по замеру уровня шума.