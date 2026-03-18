Адвокат рассказала, можно ли подать в суд на шумных соседей - РИА Новости, 18.03.2026
19:04 18.03.2026
Адвокат рассказала, можно ли подать в суд на шумных соседей
Адвокат рассказала, можно ли подать в суд на шумных соседей - РИА Новости, 18.03.2026
Адвокат рассказала, можно ли подать в суд на шумных соседей
Шум от соседей может стать поводом для суда, если превышены допустимые нормы, рассказала информационному порталу РИАМО адвокат Адвокатской палаты Московской... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T19:04:00+03:00
2026-03-18T19:04:00+03:00
россия
общество
россия
россия, общество
Россия, Общество
Адвокат рассказала, можно ли подать в суд на шумных соседей

Адвокат Ковалевская: шум от соседей может стать поводом для обращения в суд

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Шум от соседей может стать поводом для суда, если превышены допустимые нормы, рассказала информационному порталу РИАМО адвокат Адвокатской палаты Московской области, медиатор Торгово-промышленной палаты Московской области Яна Ковалевская.
"Шум от соседей - от перфоратора до кукарекающих петухов - может стать поводом для суда, если превышены допустимые нормы", - сказала Ковалевская.
Ковалевская разъяснила, что статья 42 Конституции РФ предусматривает право каждого гражданина на благоприятную среду. Она включает в себя и надлежащий уровень шума. Есть федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", который закрепляет, что каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду и на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью.
"Эта проблема действительно очень актуальна. Ко мне, например, обращался доверитель, которого беспокоили петухи на соседнем участке. Казалось бы, смешно - петухи кукарекают. Но на самом деле шум был таким, что по уровню сравним со звонком будильника рядом с ухом. Поэтому проблема достаточно серьезная", - подчеркнула она.
Ковалевская отметила, что существуют санитарные правила и нормы - так называемые СанПиН, которые устанавливают гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания. Можно замерить уровень шума и, если он превышает допустимые нормы, зафиксировать это. Делается это с участием экспертов, проводится специальное исследование по замеру уровня шума.
"Поэтому, если сосед шумит, гремит, включает бытовую технику, если он с перфоратором сверлит весь день, то, конечно, это может являться нарушением права гражданина на благоприятную окружающую среду", - пояснила адвокат.
