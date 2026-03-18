РЭЦ и Дагестан заключили соглашение о сотрудничестве

РЭЦ и Республика Дагестан заключили соглашение о сотрудничестве в области развития экспортного потенциала. Документ подписали генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина и глава Республики Дагестан Сергей Меликов

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. РЭЦ и республика Дагестан заключили соглашение о сотрудничестве в области развития экспортного потенциала, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).

"Соглашение направлено на обеспечение благоприятных условий для осуществления экспортной деятельности предприятий Республики Дагестан. Документ подписали генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина и глава республики Дагестан Сергей Меликов. Теперь стороны будут взаимодействовать в области увеличения экспортного потенциала Республики и разработки эффективных мер господдержки экспорта в регионе", - говорится в пресс-релизе.

"Мы видим и высоко ценим работу Республики Дагестан по развитию экспорта и планируем усилить поддержку региона, используя весь инструментарий РЭЦ. В 2025 году мы оказали более 150 услуг 84 компаниям Дагестана и надеемся, что после заключения соглашения возрастут и объемы поддержки, и число компаний, использующих сервисы РЭЦ", – отметила Никишина.

"Важнейшими задачами сегодня являются выполнение национальной цели по увеличению несырьевого неэнергетического экспорта и формирование эффективной системы государственного стимулирования ВЭД. Сейчас Дагестан активно выходит на рынки дальнего зарубежья, одновременно укрепляя сотрудничество со странами СНГ. Поэтому для нас крайне важно, чтобы региональные компании имели доступ инструментам поддержки РЭЦ", – подчеркнул Меликов.

Соглашение также направлено на продвижение национального бренда "Сделано в России" и увеличение количества региональных компаний - участников этой программы. Напомним, что 6 марта в рамках Дня Республики Дагестан три предприятия уже присоединились к числу прошедших процедуру добровольной сертификации "Сделано в России".