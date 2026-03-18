Совфед ратифицировал соглашение о порядке исполнения судебных постановлений

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о ратификации соглашения между Россией и Белоруссией о порядке взаимного исполнения судебных постановлений.

Согласно документу, судебные постановления, вынесенные компетентными судами одной стороны, не нуждаются в специальной процедуре признания и исполняются на территории другой стороны.