19:47 18.03.2026 (обновлено: 19:51 18.03.2026)
Адвокат оценил вероятность реального срока для Смолова
С-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Адвокат Сергей Жорин рассказал РИА Новости, что экс-футболист сборной России Федор Смолов маловероятно получит реальный срок по делу о драке в "Кофемании".
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении футболиста Федора Смолова о драке в кафе на улице Большая Никитская в Москве.
«
"По делам о причинении вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 УК РФ), несмотря на формальную возможность назначения лишения свободы, реальные сроки применяются крайне редко. В подавляющем большинстве случаев суды ограничиваются штрафом (как правило, в диапазоне примерно 100–300 тысяч рублей) либо условным осуждением. Существенное значение имеют обстоятельства дела: отсутствие оружия, единичный эпизод, поведение после конфликта, компенсация вреда. Кроме того, закон допускает прекращение дела за примирением сторон, и такой исход также нельзя исключать", - сказал Жорин.
"Отдельный фактор - резонанс. В делах, получивших широкое освещение, ситуация усложняется: общественное мнение зачастую формируется заранее и носит обвинительный характер, и суды, хотя формально и независимы, на практике не могут полностью игнорировать этот контекст. Тем не менее даже в таких делах, при отсутствии отягчающих обстоятельств (использование оружия, группа лиц, особая жестокость), назначение реального лишения свободы остается маловероятным", - добавил Жорин.
В соцсетях распространилась запись с видеокамер заведения на Большой Никитской улице, на кадрах видно, как Смолов после словесной перепалки ударил по лицу двух посетителей ресторана. Позже футболист записал видеообращение, в котором принес извинения.
Дело Смолова о драке в московском кафе направят в суд
Вчера, 16:22
 
