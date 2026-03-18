Дело Смолова о драке в московском кафе направят в суд

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В суд будет направлено дело футболиста Федора Смолова о драке в кафе на улице Большая Никитская в Москве, утвержден обвинительный акт, сообщает прокуратура столицы.

"В прокуратуре Москвы утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя столицы. Он обвиняется по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)... Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в официальном канале ведомства на платформе Max.

Как рассказали в прокуратуре, по версии дознания, утром 28 мая 2025 года обвиняемый, находясь на летней веранде ресторана на улице Большая Никитская, в ходе конфликта с группой лиц, среди которых был потерпевший, нанес один удар кулаком правой руки в лицо. Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, в результате умышленных действий обвиняемого здоровью потерпевшего причинен вред средней тяжести.