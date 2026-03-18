Дело против умершего похитителя девочки в Смоленске могут прекратить
Производство по уголовному делу в отношении покончившего с собой обвиняемого в похищении девочки в Смоленске могут прекратить в связи с его смертью, сообщили... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T15:37:00+03:00
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Производство по уголовному делу в отношении покончившего с собой обвиняемого в похищении девочки в Смоленске могут прекратить в связи с его смертью, сообщили РИА Новости в силовых структурах Смоленской области.
Ранее в силовых структурах региона рассказали РИА Новости, что обвиняемый в похищении девятилетний девочки в Смоленске
найден мертвым в СИЗО, он покончил с собой, оставив предсмертную записку, в которой просил никого не винить, до этого он признался в похищении девочки, но мотива так и не назвал. В УФСИН по Смоленской области
сообщили, что мужчина состоял на учете как склонный к суициду.
"Что касается фигуранта, который умер, то пока трудно сказать, что будет дальше, будет приниматься решение. Производство в отношении него могут прекратить в связи с его смертью", - сказал собеседник.
Он добавил, что в отношении второй фигурантки расследование продолжается.
Девятилетняя девочка пошла выгуливать тойтерьера около 8.00 мск 24 февраля и не вернулась, собака пришла домой одна. Были развернуты масштабные поиски. Вечером 26 февраля СК РФ
и МВД сообщили, что девочка найдена живой в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения. Позже задержали и его сожительницу. Оба обвинялись в похищении несовершеннолетней и были отправлены под арест на два месяца.