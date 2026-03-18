11:03 18.03.2026 (обновлено: 11:04 18.03.2026)
Призыв Трампа послать корабли к Ирану осложнит встречу с Такаити, пишут СМИ
FT: призыв США отправить корабли к Ирану может осложнить встречу с Такаити

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Призыв президента США Дональда Трампа к союзникам отправить военные корабли в Ормузский пролив может негативно сказаться на предстоящем визите премьер-министра Японии Санаэ Такаити в Белый дом и ее встрече с американским лидером, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления судоходства. Германия и Франция уже ответили отказом на просьбу Трампа. В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы направить флот в Ормузский пролив.
По мнению одного из источников издания, встреча Такаити с Трампом в Вашингтоне может сильно отличаться от "теплого общения" во время встречи в Токио в октябре.
"Проблема не в том, может ли она очаровать этого парня (Дональда Трампа - ред.). Проблема в конкретике. В прошлый раз ее не было, но сейчас Ормузский пролив дал реальную, конкретную проблему", - приводит издание слова источника.
Собеседник издания подчеркнул, что Такаити может поддержать идею отправки японских военных кораблей на Ближний Восток, однако ей будет сложно заручиться поддержкой такого решения внутри страны.
"Японцы поддерживают укрепление обороноспособности Японии, но не готовы к демонстрации силы", - добавил источник.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
