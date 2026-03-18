Словакия ввела ограничения на продажу и вывоз дизтоплива

БРАТИСЛАВА, 18 мар - РИА Новости. Словакия на фоне ситуации с нефтью вводит ограничения на продажу и вывоз дизтоплива на 30 дней, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо.
"Постановление правительства содержит ограничение на продажу дизтоплива. Если вы приедете на автозаправочную станцию, то сможете заправить дизтопливо в топливный бак автомобильного средства и в одну переносную емкость, объем который может быть максимально 10 литров", - сказал Фицо после внеочередного заседания правительства, его заявление транслировал словацкий телеканал ТА3 в среду.
Фицо также сообщил, вводится временное ограничение на вывоз дизельного топлива с территории Словакии и устанавливается специальная цена на дизтопливо для автомобилей, которые не зарегистрированы в республике.
"Эти меры вводятся на 30 дней", - сообщил премьер.
Темп роста цен на ГСМ в Словакии на фоне остановки прокачки нефти по "Дружбе" и военной операции США и Израиля против Ирана остается одним из самых низких в Европе, однако во вторник Фицо сообщил, что правительство рассматривает возможность ввести специальные цены на дизтопливо для иностранцев или лимиты на его продажу.