Фицо отверг более мягкие условия для вступления Украины в ЕС

БРАТИСЛАВА, 18 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отвергает более мягкие условия для вступления Украины в Европейский союз, несмотря на то, что поддерживает европейские амбиции Киева.
"Что касается каких-либо попыток на Европейском совете внести в заключения, скажем так, более мягкие условия для вступления Украины в Европейский союз, то это мы будем отвергать", - сказал Фицо в ходе встречи с депутатами парламентского комитета по европейским делам в среду.
При этом он отметил, что Словакия поддерживает европейские амбиции Украины, но она не должна по политическим причинам обойти те страны, которые лучше подготовлены к вступлению в Европейский союз.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос 6 марта заявляла, что Украина никак не сможет стать членом ЕС к 2027 году при существующем сложном механизме присоединения, поэтому Еврокомиссия готовит для Киева некий эксклюзивный план постепенного членства.