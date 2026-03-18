СК выясняет, почему не завелись снегоходы погибших в Пермском крае туристов

ПЕРМЬ, 18 мар - РИА Новости. Следователи по делу, возбужденному после гибели в Пермском крае четверых уфимских туристов, назначили экспертизы для исследования топлива использовавшихся путешественниками снегоходов и их технического состояния, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.
"В рамках расследования обстоятельств смерти туристов по пути на плато Кваркуш назначен ряд экспертиз. Изъяты образцы бензина из снегоходов, на которых передвигались туристы. Образцы топлива направлены на экспертизу. Также исследуется техническое состояние транспортных средств", - рассказали в ведомстве.
СУСК сообщало, что 20 февраля пятеро уфимских туристов на снегоходах выдвинулись на плато Кваркуш в Пермском крае. Туристы должны были вернуться в пункт сбора 24 февраля, но не сделали этого. По факту исчезновения группы следователи завели уголовное дело. Через несколько дней четверых мужчин нашли мертвыми, один человек выжил. Он в ожидании помощи пролежал в сугробе девять дней. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии с обморожением. Сейчас пациент идет на поправку. Выживший участник группы рассказывал, что во время вьюги снегоходы, на которых передвигался он с товарищами, вышли из строя.