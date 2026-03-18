Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии скот ликвидируют только в очаге заболевания пастереллезом - РИА Новости, 18.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:19 18.03.2026 (обновлено: 08:33 18.03.2026)
https://ria.ru/20260318/skot-2081347945.html
В Чувашии скот ликвидируют только в очаге заболевания пастереллезом
Ликвидацию скота проводят только на территории очага заболевания пастереллезом в Батыревском округе, массовой выбраковки поголовья не планируется, сообщает... РИА Новости, 18.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932284620_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_26d856c78c76f7dc8d651993078f74ac.jpg
https://ria.ru/20260317/ekspert-2081262113.html
https://ria.ru/20260317/opasnost-2081243959.html
В Чувашии скот ликвидируют только в очаге заболевания пастереллезом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКоровы на ферме
Коровы на ферме
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Коровы на ферме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Ликвидацию скота проводят только на территории очага заболевания пастереллезом в Батыревском округе, массовой выбраковки поголовья не планируется, сообщает госветслужба Чувашии.
Ранее минсельхоз республики заявил, что бактерии рода Pasteurella выявлены у крупного рогатого скота, принадлежащего ЗАО "Батыревский", в Батыревском муниципальном округе введен карантин по пастереллезу.
Корова на молочной ферме - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Россиянам рассказали, можно ли заразиться пастереллезом от животных
Вчера, 17:06
"Ветеринарами республики реализуется весь предусмотренный комплекс мероприятий, направленных на устранение эпизоотического очага и предотвращение распространения инфекции. Как отметил руководитель госветслужбы Чувашии Александр Шакин, ликвидационные мероприятия проводятся исключительно на территории очага заболевания. Он подчеркнул, что предусмотренные меры касаются лишь непосредственно указанного хозяйства, и массовой выбраковки поголовья скота на территории Чувашии не планируется", - говорится в сообщении.
Глава госветслужбы Чувашии призвал животноводов и владельцев хозяйств Чувашии "сохранять спокойствие, не поддаваться провокациям и быть предельно бдительными".
Пастереллез - тяжелое инфекционное заболевание, распространяющееся среди сельскохозяйственных и домашних животных, диких зверей и птиц и характеризующееся высокой заразностью и многочисленными осложнениями. Заболеваемость среди людей регистрируется редко.
Ученый работает с микроскопом - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Эксперт рассказала, чем опасен пастереллез для человека
Вчера, 15:49
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала