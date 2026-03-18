В Чувашии скот ликвидируют только в очаге заболевания пастереллезом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Ликвидацию скота проводят только на территории очага заболевания пастереллезом в Батыревском округе, массовой выбраковки поголовья не планируется, сообщает госветслужба Чувашии.

Ранее минсельхоз республики заявил, что бактерии рода Pasteurella выявлены у крупного рогатого скота, принадлежащего ЗАО "Батыревский", в Батыревском муниципальном округе введен карантин по пастереллезу.

"Ветеринарами республики реализуется весь предусмотренный комплекс мероприятий, направленных на устранение эпизоотического очага и предотвращение распространения инфекции. Как отметил руководитель госветслужбы Чувашии Александр Шакин, ликвидационные мероприятия проводятся исключительно на территории очага заболевания. Он подчеркнул, что предусмотренные меры касаются лишь непосредственно указанного хозяйства, и массовой выбраковки поголовья скота на территории Чувашии не планируется", - говорится в сообщении

Глава госветслужбы Чувашии призвал животноводов и владельцев хозяйств Чувашии "сохранять спокойствие, не поддаваться провокациям и быть предельно бдительными".