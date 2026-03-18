В Чувашии скот ликвидируют только в очаге заболевания пастереллезом
В Чувашии скот ликвидируют только в очаге заболевания пастереллезом - РИА Новости, 18.03.2026
В Чувашии скот ликвидируют только в очаге заболевания пастереллезом
Ликвидацию скота проводят только на территории очага заболевания пастереллезом в Батыревском округе, массовой выбраковки поголовья не планируется, сообщает... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T08:19:00+03:00
2026-03-18T08:19:00+03:00
2026-03-18T08:33:00+03:00
https://ria.ru/20260317/ekspert-2081262113.html
https://ria.ru/20260317/opasnost-2081243959.html
чувашская республика (чувашия)
В Чувашии скот ликвидируют только в очаге заболевания пастереллезом
Госветслужба Чувашии: скот ликвидируют только в очаге заболевания пастереллезом
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Ликвидацию скота проводят только на территории очага заболевания пастереллезом в Батыревском округе, массовой выбраковки поголовья не планируется, сообщает госветслужба Чувашии.
Ранее минсельхоз республики заявил, что бактерии рода Pasteurella выявлены у крупного рогатого скота, принадлежащего ЗАО "Батыревский", в Батыревском муниципальном округе введен карантин по пастереллезу.
"Ветеринарами республики реализуется весь предусмотренный комплекс мероприятий, направленных на устранение эпизоотического очага и предотвращение распространения инфекции. Как отметил руководитель госветслужбы Чувашии Александр Шакин, ликвидационные мероприятия проводятся исключительно на территории очага заболевания. Он подчеркнул, что предусмотренные меры касаются лишь непосредственно указанного хозяйства, и массовой выбраковки поголовья скота на территории Чувашии не планируется", - говорится в сообщении
Глава госветслужбы Чувашии призвал животноводов и владельцев хозяйств Чувашии "сохранять спокойствие, не поддаваться провокациям и быть предельно бдительными".
Пастереллез - тяжелое инфекционное заболевание, распространяющееся среди сельскохозяйственных и домашних животных, диких зверей и птиц и характеризующееся высокой заразностью и многочисленными осложнениями. Заболеваемость среди людей регистрируется редко.