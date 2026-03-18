СКА на выезде проиграл "Сибири" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 18.03.2026
18:01 18.03.2026 (обновлено: 18:40 18.03.2026)
СКА на выезде проиграл "Сибири" в матче КХЛ
СКА проиграл "Сибири" в матче КХЛ со счетом 1:4

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Петербургский СКА на выезде проиграл новосибирской "Сибири" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в пользу хозяев, в составе которых отличились Илья Федотов (9-я минута), Илья Талалуев (23), Антон Косолапов (46) и Михаил Абрамов (58). У СКА шайбу забросил Николай Голдобин (31).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
18 марта 2026 • начало в 15:30
Завершен
Сибирь
4 : 1
СКА
08:29 • Илья Федотов
(Фёдор Гордеев, Илья Талалуев)
02:40 • Илья Талалуев
(Андрей Локтионов)
05:36 • Антон Косолапов
(Семен Кошелев, Чейз Приски)
17:35 • Михаил Абрамов
10:22 • Николай Голдобин
(Егор Савиков, Марат Хайруллин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
СКА проиграл второй матч подряд в КХЛ и располагается на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 79 очков. "Сибирь" (67) идет на восьмой позиции на Востоке.
В заключительном матче регулярного чемпионата текущего сезона СКА 20 марта примет "Шанхайских драконов", "Сибирь" в тот же день дома сыграет против астанинского "Барыса".
Источник сообщил причину расторжения контракта "Спартака" с Ружичкой
Вчера, 16:19
 
