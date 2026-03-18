Сийярто назвал фарсом делегацию для осмотра "Дружбы" без венгров и словаков

БУДАПЕШТ, 18 мар - РИА Новости. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал фарсом отправку Еврокомиссией делегации на Украину для инспекции состояния нефтепровода "Дружба" без участия венгерских и словацких экспертов.

"Это еще раз подтверждает, что никакого расследования на месте тут не будет и нет никакой серьезной комиссии экспертов, все это просто большой фарс", - подчеркнул Сийярто.