БУДАПЕШТ, 18 мар - РИА Новости. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал фарсом отправку Еврокомиссией делегации на Украину для инспекции состояния нефтепровода "Дружба" без участия венгерских и словацких экспертов.
"Сегодня утром Еврокомиссия сообщила нам, что у них уже есть так называемая делегация экспертов на месте или, по крайней мере, в Киеве, а представитель МИД Украины заявил, что им ничего не известно о прибытии какой-либо делегации экспертов на Украину", - приводит слова Сийярто агентство MTI.
"Это еще раз подтверждает, что никакого расследования на месте тут не будет и нет никакой серьезной комиссии экспертов, все это просто большой фарс", - подчеркнул Сийярто.
Министр также отметил, что сам план нефтяной блокады Венгрии и Словакии был разработан Брюсселем и Киевом совместно, а разговоры о поиске решения проблемы "являются большой аферой, поскольку и Брюссель, и Украина бесстыдно лгут, сговариваясь между собой".
Венгерская делегация на прошлой неделе приезжала в Киев с целью провести переговоры с министерством энергетики Украины и получить доступ к нефтепроводу "Дружба" для инспекции его состояния. На приезд отреагировал украинский МИД, чей представитель заявил, что прибывшие венгерские чиновники не имеют официального статуса и воспринимаются Киевом как туристы. Через три дня венгерская делегация покинула Украину, проведя переговоры с посольством США и представителями стран ЕС, но не добившись ответа от украинской стороны.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".