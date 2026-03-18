МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ответил в соцсети X на резкую критику украинского коллеги Андрея Сибиги в адрес премьер-министра республики Виктора Орбана.
Министр иностранных дел Венгрии призвал прекратить распространение лжи и вмешательство Киева в выборы, а также потребовал остановить использование закарпатских венгров для "грязных политических целей" киевского режима.
Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что глава МИД Германии Йоханн Вадефуль грубо угрожал Венгрии за отказ разблокировать кредит Украине на 90 миллиардов евро из-за нефтяной блокады Киева.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из России — это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".