Обучение первоклассников ИИ-инструментам начнут в Подмосковье с 1 сентября

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Проект "Киберурок" запустят в подмосковных школах с 1 сентября, он позволит уже с первого класса обучать детей основам кибербезопасности и использованию ИИ-инструментов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Кроме того, по данным пресс-службы, уже более 4 тысяч педагогов в области активно работают с "Ассистентом преподавателя" на основе генеративного искусственного интеллекта. Сервис помогает подготовить план к уроку, раздаточные материалы, проверочные работы. Благодаря этому у учителей высвобождается до 10-12 часов в месяц.