Обучение первоклассников ИИ-инструментам начнут в Подмосковье с 1 сентября - РИА Новости, 18.03.2026
13:36 18.03.2026 (обновлено: 13:41 18.03.2026)
Обучение первоклассников ИИ-инструментам начнут в Подмосковье с 1 сентября
Обучение первоклассников ИИ-инструментам начнут в Подмосковье с 1 сентября - РИА Новости, 18.03.2026
Обучение первоклассников ИИ-инструментам начнут в Подмосковье с 1 сентября
Проект "Киберурок" запустят в подмосковных школах с 1 сентября, он позволит уже с первого класса обучать детей основам кибербезопасности и использованию... РИА Новости, 18.03.2026
московская область (подмосковье)
мытищи
щелково
андрей воробьев
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мытищи
щелково
Московская область (Подмосковье), Мытищи, Щелково, Андрей Воробьев, Новости Подмосковья
Обучение первоклассников ИИ-инструментам начнут в Подмосковье с 1 сентября

Школьники в Подмосковье начнут изучать ИИ на "Киберуроке" с 1 сентября

© Фото пресс-службы правительства Московской области Проверка тетрадей с помощью ИИ
Проверка тетрадей с помощью ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© Фото пресс-службы правительства Московской области
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Проект "Киберурок" запустят в подмосковных школах с 1 сентября, он позволит уже с первого класса обучать детей основам кибербезопасности и использованию ИИ-инструментов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Современный мир диктует свои правила, и мы понимаем, что сегодня уже с ранних лет нужно обучать цифровой грамотности, работе с ИИ. Поэтому по поручению президента с 1 сентября в Московской области планируем запустить проект "Киберурок". Прямо с первого класса школьников будут погружать в мир "цифры" и кибербезопасности, учить использовать ИИ-инструменты. Пока в пилот вошли 200 школ в 40 муниципалитетах. Уже в апреле учителя начнут осваивать соответствующие методики преподавания", – сказал Воробьев, слова которого приводятся пресс-службой губернатора и правительства региона.
Также губернатор рассказал о запуске в подмосковных школах сервиса для учителей на базе ИИ для проверки письменных заданий. "Цифровой помощник учителя" анализирует рукописный текст, помечает ошибки и предлагает оценку, это позволяет ускорить проверку тетрадей в среднем в шесть раз. Сейчас проект работает в пилотных школах в пяти округах: Дмитровском, Пушкинском, Богородском, Мытищах и Щелкове. В сентябре планируется масштабировать проект на все школы Подмосковья.
Кроме того, по данным пресс-службы, уже более 4 тысяч педагогов в области активно работают с "Ассистентом преподавателя" на основе генеративного искусственного интеллекта. Сервис помогает подготовить план к уроку, раздаточные материалы, проверочные работы. Благодаря этому у учителей высвобождается до 10-12 часов в месяц.
