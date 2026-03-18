Обучение первоклассников ИИ-инструментам начнут в Подмосковье с 1 сентября
2026-03-18T13:36:00+03:00
Школьники в Подмосковье начнут изучать ИИ на "Киберуроке" с 1 сентября
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Проект "Киберурок" запустят в подмосковных школах с 1 сентября, он позволит уже с первого класса обучать детей основам кибербезопасности и использованию ИИ-инструментов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Современный мир диктует свои правила, и мы понимаем, что сегодня уже с ранних лет нужно обучать цифровой грамотности, работе с ИИ. Поэтому по поручению президента с 1 сентября в Московской области
планируем запустить проект "Киберурок". Прямо с первого класса школьников будут погружать в мир "цифры" и кибербезопасности, учить использовать ИИ-инструменты. Пока в пилот вошли 200 школ в 40 муниципалитетах. Уже в апреле учителя начнут осваивать соответствующие методики преподавания", – сказал Воробьев
, слова которого приводятся пресс-службой
губернатора и правительства региона.
Также губернатор рассказал о запуске в подмосковных школах сервиса для учителей на базе ИИ для проверки письменных заданий. "Цифровой помощник учителя" анализирует рукописный текст, помечает ошибки и предлагает оценку, это позволяет ускорить проверку тетрадей в среднем в шесть раз. Сейчас проект работает в пилотных школах в пяти округах: Дмитровском, Пушкинском, Богородском, Мытищах
и Щелкове
. В сентябре планируется масштабировать проект на все школы Подмосковья.
Кроме того, по данным пресс-службы, уже более 4 тысяч педагогов в области активно работают с "Ассистентом преподавателя" на основе генеративного искусственного интеллекта. Сервис помогает подготовить план к уроку, раздаточные материалы, проверочные работы. Благодаря этому у учителей высвобождается до 10-12 часов в месяц.