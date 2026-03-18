Над Севастополем сбили четыре украинских беспилотника

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Четыре БПЛА были сбиты в ходе атаки ВСУ на Севастополь, люди не пострадали, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

От упавших обломков сбитых БПЛА загорелся участок леса на горе в районе села Фруктовое, спасательные службы уже на месте происшествия, в районе Северной стороны в одном жилых районов обломки сбитого БПЛА упали на частный дом, сообщил он.