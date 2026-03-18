В Сербии рассказали о мерах безопасности на газопроводе с газом из России
23:13 18.03.2026
В Сербии рассказали о мерах безопасности на газопроводе с газом из России
В Сербии рассказали о мерах безопасности на газопроводе с газом из России - РИА Новости, 18.03.2026
В Сербии рассказали о мерах безопасности на газопроводе с газом из России
Подразделения бригады специальных операций и расчеты 250-й ракетной бригады армии Сербии охраняют ключевую точку магистрального газопровода в Сербии, по... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T23:13:00+03:00
2026-03-18T23:13:00+03:00
сербия
россия
венгрия
в мире, сербия, россия, венгрия, александр вучич, московская биржа, турецкий поток
В мире, Сербия, Россия, Венгрия, Александр Вучич, Московская биржа, Турецкий поток
В Сербии рассказали о мерах безопасности на газопроводе с газом из России

РТС: армейский спецназ и бригада ПВО охраняют газопровод с газом из РФ в Сербии

БЕЛГРАД, 18 мар – РИА Новости. Подразделения бригады специальных операций и расчеты 250-й ракетной бригады армии Сербии охраняют ключевую точку магистрального газопровода в Сербии, по которому российский газ поступает в страну и транспортируется дальше в Венгрию, передает Радио и телевидение Сербии (РТС).
Президент Сербии Александр Вучич заявил 7 марта, что вооруженные силы будут охранять главную компрессорную станцию магистрального газопровода в поселке Жабари в центральной части страны из-за угроз безопасности в мире.
"Силы задействованы с целью обеспечения безопасности объекта, чтобы своевременно выявить возможные угрозы и адекватно отреагировать. Мы находимся в постоянном контакте и выполняем задачу в сотрудничестве с остальными органами безопасности республики Сербия", - заявил майор Предраг Лютич из бригады специальных операций в эфире РТС.
Отмечается, что 250-я ракетная бригада на месте развернула для защиты от БПЛА, вертолетов и других воздушных угроз расчеты ЗРК HQ-17AE китайского производства на базе российского "Тор-М1".
Компрессорная станция Жабари, построенная в 2021 году, является единственной компрессорной станцией на газопроводе протяженностью 402 километра от границы Болгарии до Венгрии, по которому в Сербию поступает в первую очередь природный газ через ГТС Болгарии из "Турецкого потока". В 2025 году через этот участок было перекачено в Венгрию около 7,5 миллиарда кубических метров газа из РФ.
Белград проводит политику диверсификации источников энергоносителей и наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии Сербия получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Нынешний договор на поставки газа из РФ был продлен до 31 марта, он обеспечивает свыше 80% потребностей страны.
В миреСербияРоссияВенгрияАлександр ВучичМосковская биржаТурецкий поток
 
 
