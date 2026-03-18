10:06 18.03.2026
Сенегал оспорит в CAS решение о лишении титула чемпиона Кубка Африки
Сенегал оспорит в CAS решение о лишении титула чемпиона Кубка Африки
Футбол, Спорт, Сенегал, Марокко, Спортивный арбитражный суд (CAS), Кубок африканских наций
Сенегал обжалует в CAS решение о лишении титула чемпиона Кубка африканских наций

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Сенегальская федерация футбола подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о лишении национальной сборной страны титула чемпиона Кубка африканских наций, сообщается на сайте ассоциации.
Во вторник апелляционный комитет Африканской конфедерации футбола (CAF) присудил сборной Сенегала техническое поражение в финальном матче Кубка африканских наций против команды Марокко. В финале 18 января сенегальцы обыграли хозяев турнира в дополнительное время (1:0). В добавленное ко второму тайму время в ворота сборной Сенегала был назначен пенальти. Из-за несогласия с решением арбитра игроки сборной Сенегала ушли в подтрибунное помещение, что является нарушением статьи 82 регламента турнира, согласно которой команда исключается из соревнований, если она покинула поле до окончания матча без разрешения судьи.
"Сегодня Сенегальская футбольная федерация приняла к сведению уведомление о решении, вынесенном 17 марта 2026 года апелляционным комитетом Африканской конфедерации футбола (CAF). Сенегальская федерация футбола осуждает несправедливое, беспрецедентное и неприемлемое решение, дискредитирующее африканский футбол. В целях защиты своих прав и интересов сенегальского футбола федерация в кратчайшие сроки инициирует процедуру обжалования в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне", - говорится в заявлении.
Сборная Сенегала с Кубком Африки - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
У Сенегала отобрали победу в Кубке Африки
ФутболСпортСенегалМароккоСпортивный арбитражный суд (CAS)Кубок африканских наций
 
