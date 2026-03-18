Сафонов имеет огромный шанс стать лучшим вратарем мира, заявил Кафанов - РИА Новости Спорт, 18.03.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
16:48 18.03.2026 (обновлено: 16:56 18.03.2026)
Сафонов имеет огромный шанс стать лучшим вратарем мира, заявил Кафанов
Сафонов имеет огромный шанс стать лучшим вратарем мира, заявил Кафанов - РИА Новости Спорт, 18.03.2026
Сафонов имеет огромный шанс стать лучшим вратарем мира, заявил Кафанов
Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов сказал РИА Новости, что мечтает, чтобы французский "Пари Сен-Жермен" выиграл Лигу чемпионов в этом... РИА Новости Спорт, 18.03.2026
футбол
виталий кафанов
российский футбольный союз (рфс)
чемпионат испании по футболу
матвей сафонов
хвича кварацхелия
челси
пари сен-жермен (псж)
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виталий кафанов, российский футбольный союз (рфс), чемпионат испании по футболу, матвей сафонов, хвича кварацхелия, челси, пари сен-жермен (псж), лига чемпионов уефа
Футбол, Виталий Кафанов, Российский футбольный союз (РФС), Чемпионат Испании по футболу, Матвей Сафонов, Хвича Кварацхелия, Челси, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Лига чемпионов УЕФА
Сафонов имеет огромный шанс стать лучшим вратарем мира, заявил Кафанов

Кафанов: Сафонов имеет огромный шанс получить звание лучшего вратаря в мире

Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Матвей Сафонов. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов сказал РИА Новости, что мечтает, чтобы французский "Пари Сен-Жермен" выиграл Лигу чемпионов в этом сезоне, тогда у российского голкипера Матвея Сафонова появится шанс получить звание лучшего вратаря в мире.
Во вторник "ПСЖ" обыграл на выезде "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух матчей (5:2, 3:0) прошел английский клуб. В обеих встречах ворота парижан защищал Сафонов, в ответной игре он отразил девять ударов по воротам.
Лига чемпионов УЕФА
17 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
Челси
0 : 3
ПСЖ
06‎’‎ • Хвича Кварацхелия
15‎’‎ • Брадли Баркола
(Ашраф Хакими)
62‎’‎ • Senny Mayulu
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Блестящий матч Матвея Сафонова. Других слов подобрать не могу. Было ощущение, что Матвей поймал кураж в этой игре, сделал много сейвов. Нельзя не отметить голевую передачу на Хвичу Кварацхелию в случае с первым забитым мячом, который добавил уверенности французам в ответном выездном матче. Сколько ни пытался "Челси" забить гол престижа, Матвей им этого не позволил. Свою работу он выполнил на отлично", - сказал Кафанов, слова которого РИА Новости предоставила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
"У специалистов и тренеров вратарей в Европе существует такая точка зрения: основной вратарь команды, которая на данный момент является лучшей в мире, автоматически считается одним из лучших голкиперов планеты. Если говорить об ожиданиях, то есть просто мечта, чтобы "ПСЖ" выиграл Лигу чемпионов, а Матвей оставался основным вратарем французской команды. И это огромный шанс получить звание лучшего вратаря в мире", - отметил тренер.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Сафонов в четвертьфинале ЛЧ! А вот рекордсмену из России серьезно досталось
ФутболВиталий КафановРоссийский футбольный союз (РФС)Чемпионат Испании по футболуМатвей СафоновХвича КварацхелияЧелсиПари Сен-Жермен (ПСЖ)Лига чемпионов 2025-2026
 
