Сафонов имеет огромный шанс стать лучшим вратарем мира, заявил Кафанов

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов сказал РИА Новости, что мечтает, чтобы французский "Пари Сен-Жермен" выиграл Лигу чемпионов в этом сезоне, тогда у российского голкипера Матвея Сафонова появится шанс получить звание лучшего вратаря в мире.