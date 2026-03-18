Сафонов имеет огромный шанс стать лучшим вратарем мира, заявил Кафанов

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов сказал РИА Новости, что мечтает, чтобы французский "Пари Сен-Жермен" выиграл Лигу чемпионов в этом сезоне, тогда у российского голкипера Матвея Сафонова появится шанс получить звание лучшего вратаря в мире.
Во вторник "ПСЖ" обыграл на выезде "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух матчей (5:2, 3:0) прошел английский клуб. В обеих встречах ворота парижан защищал Сафонов, в ответной игре он отразил девять ударов по воротам.
17 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
06’ • Хвича Кварацхелия
15’ • Брадли Баркола
62’ • Senny Mayulu
"Блестящий матч Матвея Сафонова. Других слов подобрать не могу. Было ощущение, что Матвей поймал кураж в этой игре, сделал много сейвов. Нельзя не отметить голевую передачу на Хвичу Кварацхелию в случае с первым забитым мячом, который добавил уверенности французам в ответном выездном матче. Сколько ни пытался "Челси" забить гол престижа, Матвей им этого не позволил. Свою работу он выполнил на отлично", - сказал Кафанов, слова которого РИА Новости предоставила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
"У специалистов и тренеров вратарей в Европе существует такая точка зрения: основной вратарь команды, которая на данный момент является лучшей в мире, автоматически считается одним из лучших голкиперов планеты. Если говорить об ожиданиях, то есть просто мечта, чтобы "ПСЖ" выиграл Лигу чемпионов, а Матвей оставался основным вратарем французской команды. И это огромный шанс получить звание лучшего вратаря в мире", - отметил тренер.