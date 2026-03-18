Малафеев объяснил, почему Сафонову в "ПСЖ" дальше будет только сложнее

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший вратарь сборной России по футболу и петербургского "Зенита" Вячеслав Малафеев в разговоре с РИА Новости назвал промежуточным успех основного голкипера французского "ПСЖ" Матвея Сафонова.

Ранее Сафонов провел 11 матчей подряд в стартовом составе "ПСЖ", четыре раза сыграв в них "на ноль". Российский голкипер выдал такую серию, восстановившись от травмы руки, полученной в финале Межконтинентального кубка, в котором он отразил четыре пенальти подряд.