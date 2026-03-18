Малафеев объяснил, почему Сафонову в "ПСЖ" дальше будет только сложнее

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший вратарь сборной России по футболу и петербургского "Зенита" Вячеслав Малафеев в разговоре с РИА Новости назвал промежуточным успех основного голкипера французского "ПСЖ" Матвея Сафонова.
Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Вместе с парижанами россиянин завоевал шесть трофеев. Он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а также завоевал Межконтинентальный кубок.
«
"Матвей доказал, что обладает характером и объективно оценивает свои силы, не ведется на провокации журналистов или экспертов. Он чувствовал, что может выиграть конкуренцию, - остался и сделал. Это не то, что ему было так классно, что он не хотел уезжать. Да, при определенных обстоятельствах, возможно, какой-то шаг в сторону смены клуба, если бы он не играл, был бы правильным, но он остался и доказал, что принял правильное решение", - сказал Малафеев.
Ранее Сафонов провел 11 матчей подряд в стартовом составе "ПСЖ", четыре раза сыграв в них "на ноль". Российский голкипер выдал такую серию, восстановившись от травмы руки, полученной в финале Межконтинентального кубка, в котором он отразил четыре пенальти подряд.
"Дальше будет еще сложнее, потому что временно выиграть конкуренцию - это хороший шаг, но не основательный. Основательно будет, когда он сезон-два будет основным вратарем. Можно ли назвать Сафонова первым номером "ПСЖ"? Как показывает мой опыт, топ-клубы не прощают ошибок - если чуть-чуть расслабиться, все очень быстро поменяется. Джанлуиджи Буффон, Эдвин ван дер Сар и Икер Касильяс годами и десятилетиями доказывали, что они - номер один. Здесь мы должны это увидеть и тогда объективно признавать. Сейчас мы можем порадоваться его промежуточному успеху", - отметил собеседник агентства.
