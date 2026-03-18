Сафонов произвел фурор в матче ЛЧ с "Челси", заявил Газзаев

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский вратарь Матвей Сафонов, выступающий за французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен", произвел фурор в матче Лиги чемпионов против лондонского "Челси", сказал РИА Новости заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев.
Во вторник "ПСЖ" обыграл на выезде "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух матчей (5:2, 3:0) прошел английский клуб. В обеих встречах ворота парижан защищал Сафонов, в ответной игре он отразил девять ударов по воротам.
"Сафонов - игрок основы, и он это доказал. Мы вчера видели, какой фурор он произвел в Лиге чемпионов. Благодаря его игре "Пари Сен-Жермен" добился победы. Даже поучаствовал в первом голе (Хвичи) Кварацхелии, который начал разгон. Очень приятно, что эти оба игрока поиграли в нашем чемпионате, а сейчас выступают в одной из лучших европейских команд", - сказал Газзаев.
Ранее французские СМИ поставили Сафонову наивысшую оценку среди футболистов "ПСЖ" по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси".