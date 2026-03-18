11:06 18.03.2026
"Было спокойно": Сафонов о девяти сейвах в матче ЛЧ с "Челси"
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российский вратарь футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов заявил, что ему спокойно далась игра Лиги чемпионов против английского "Челси", в которой он отразил девять ударов по воротам.
Во вторник "ПСЖ" обыграл на выезде "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух матчей (5:2, 3:0) прошел английский клуб. В обоих матчах ворота парижан защищал Сафонов.
17 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
Челси
0 : 3
ПСЖ
06‎’‎ • Хвича Кварацхелия
15‎’‎ • Брадли Баркола
(Ашраф Хакими)
62‎’‎ • Senny Mayulu
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Это был хороший матч. Безусловно, с самых первых минут мы показали, что стремимся к победе и что приехали не за каким-либо другим результатом. Мы играли хорошо и доминировали. Наши соперники создали несколько моментов, но за исключением пары, было довольно спокойно. Мы показали свой настрой, что хотим побеждать в каждой игре, даже на выезде", - приводит слова Сафонова сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Сафонов в текущем сезоне провел 15 матчей, в шести из которых отыграл на ноль.
Сафонов в четвертьфинале ЛЧ! А вот рекордсмену из России серьезно досталось
