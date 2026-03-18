Источник сообщил причину расторжения контракта "Спартака" с Ружичкой
Московский хоккейный клуб "Спартак" расторг контракт со словацким нападающим Адамом Ружичкой по причине неявки игрока на матч регулярного чемпионата...
2026-03-18T16:19:00+03:00
"Спартак" расторг контракт с Ружичкой из-за неявки игрока на матч с "Ак Барсом"
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Московский хоккейный клуб "Спартак" расторг контракт со словацким нападающим Адамом Ружичкой по причине неявки игрока на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского "Ак Барса", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
В среду "Спартак" объявил о расторжении контракта с Ружичкой по инициативе клуба в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока.
Ранее словак пропустил три матча чемпионата КХЛ, в том числе игру в Казани, которая завершилась поражением "красно-белых" со счетом 1:4.
Ружичка в сезоне-2025/26 КХЛ набрал 40 очков (16 голов и 24 передачи) в 51 матче. Перед сезоном словак подписал со "Спартаком" двухлетний контракт.