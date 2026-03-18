"Спартак" расторг контракт со словацким форвардом Ружичкой

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Московский хоккейный клуб "Спартак" в своем Telegram-канале объявил о расторжении контракта со словацким нападающим Адамом Ружичкой из-за нарушения обязательств со стороны игрока.
"В связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока, хоккейный клуб "Спартак" принял решение о расторжении контракта с нападающим Адамом Ружичкой", - говорится в сообщении клуба.
Ружичка выступал за "Спартак" с мая 2024 года. Всего он провел в составе столичного клуба 128 матчей и набрал 97 (49 голов + 48 передач) очков.
До перехода в КХЛ форвард на протяжении последних пяти сезонов выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Калгари Флэймз" и "Аризону Койотис" и провел в общей сложности 117 матчей, в которых набрал 40 очков (14+26). Также на его счету 100 матчей и 68 (32+36) баллов в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за "Стоктон Хит".
В феврале 2024 года "Аризона" выставила Ружичку на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта после того, как игрок разместил в сториз Instagram* видео, на котором он сидит за столом, где лежит банковская карта и белый порошок, напоминающий наркотик. Через несколько минут игрок удалил видеозапись. Однако один из пользователей соцсетей успел его сохранить и опубликовать.