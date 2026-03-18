"Спартак" расторг контракт со словацким форвардом Ружичкой

Ружичка выступал за "Спартак" с мая 2024 года. Всего он провел в составе столичного клуба 128 матчей и набрал 97 (49 голов + 48 передач) очков.

В феврале 2024 года "Аризона" выставила Ружичку на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта после того, как игрок разместил в сториз Instagram* видео, на котором он сидит за столом, где лежит банковская карта и белый порошок, напоминающий наркотик. Через несколько минут игрок удалил видеозапись. Однако один из пользователей соцсетей успел его сохранить и опубликовать.