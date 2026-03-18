"Спартак" расторг контракт со словацким форвардом Ружичкой - РИА Новости Спорт, 18.03.2026
16:00 18.03.2026 (обновлено: 16:31 18.03.2026)
"Спартак" расторг контракт со словацким форвардом Ружичкой
"Спартак" расторг контракт со словацким форвардом Ружичкой - РИА Новости Спорт, 18.03.2026
"Спартак" расторг контракт со словацким форвардом Ружичкой
Московский хоккейный клуб "Спартак" в своем Telegram-канале объявил о расторжении контракта со словацким нападающим Адамом Ружичкой из-за нарушения обязательств РИА Новости Спорт, 18.03.2026
хоккей
спорт
италия
словакия
адам ружичка
спартак (москва)
россия
калгари флэймз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038803876_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_2a44323cd220d0811a8c4da2c278a379.jpg
https://ria.ru/20260313/spartak-2080594711.html
италия
словакия
россия
спорт, италия, словакия, адам ружичка, спартак (москва), россия, калгари флэймз, аризона койотис, континентальная хоккейная лига (кхл), национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Италия, Словакия, Адам Ружичка, Спартак (Москва), Россия, Калгари Флэймз, Аризона Койотис, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Спартак" расторг контракт со словацким форвардом Ружичкой

"Спартак" расторг соглашение с Ружичкой из-за нарушения контрактных обязательств

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк Адам Ружичка
Адам Ружичка. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Московский хоккейный клуб "Спартак" в своем Telegram-канале объявил о расторжении контракта со словацким нападающим Адамом Ружичкой из-за нарушения обязательств со стороны игрока.
Ружичка после возвращения с Олимпийских игр 2026 года в Италии, где он в составе сборной Словакии занял четвертое место, провел за "Спартак" три матча и не набрал ни одного очка. Затем форвард пропустил три игры подряд.
"В связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока, хоккейный клуб "Спартак" принял решение о расторжении контракта с нападающим Адамом Ружичкой", - говорится в сообщении клуба.
Ружичка выступал за "Спартак" с мая 2024 года. Всего он провел в составе столичного клуба 128 матчей и набрал 97 (49 голов + 48 передач) очков.
До перехода в КХЛ форвард на протяжении последних пяти сезонов выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Калгари Флэймз" и "Аризону Койотис" и провел в общей сложности 117 матчей, в которых набрал 40 очков (14+26). Также на его счету 100 матчей и 68 (32+36) баллов в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за "Стоктон Хит".
В феврале 2024 года "Аризона" выставила Ружичку на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта после того, как игрок разместил в сториз Instagram* видео, на котором он сидит за столом, где лежит банковская карта и белый порошок, напоминающий наркотик. Через несколько минут игрок удалил видеозапись. Однако один из пользователей соцсетей успел его сохранить и опубликовать.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
ХоккейСпортИталияСловакияАдам РужичкаХК Спартак (Москва)РоссияКалгари ФлэймзАризона КойотисКХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
