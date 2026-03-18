Глава Нацразведки США признала успехи России в зоне СВО

ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Россия сохраняет значительный потенциал для ведения затяжного противостояния, заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард.
«
"Россия по-прежнему располагает значительными резервами военной и промышленной мощи, а также национальной решимостью, необходимой для ведения продолжительной войны, как показывает текущий конфликт на Украине", — сказала она во время слушаний в конгрессе.
В отчете американской разведки отмечается, что боеспособность российских вооруженных сил стала выше, чем до обострения украинского кризиса.
Габбард также признала, что Россия имеет передовые системы, такие как противокосмическое оружие и гиперзвуковые ракеты, нивелирующие первенство Вашингтона. Кроме того, Москва обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом и продолжает модернизировать и диверсифицировать свои ядерные силы и вооружения, добавила она.
При этом в докладе допускается возможность сотрудничества России с США в определенных сферах.
В понедельник начальник Генштаба Валерий Герасимов рассказал об активном продвижении российских военных в зоне спецоперации. Оно ведется по всем направлениям, за последние две недели были взяты под контроль 12 населенных пунктов.
