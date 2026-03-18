Назван размер маткапитала после индексации в 2026 году

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Материнский капитал в России с 1 февраля 2026 года проиндексирован на 5,6%, теперь выплата на первого ребенка составляет около 729 тысяч рублей и 963 тысячи рублей, при условии, что выплата не была получена до этого, рассказала РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

"Материнский капитал с 1 февраля 2026 года был проиндексирован на 5,6% и составляет на первого ребенка 728 921,9 рублей, рождённого или усыновлённого с 2020 года. При появлении второго ребёнка выплачивается 234 321,2 рублей", - сказала Финогенова

Если ранее отсутствовало право на материнский капитал или запроса на его оформление не поступало, то сумма в почти 729 тысяч рублей будет выплачена на второго, третьего ребёнка и последующих детей, которые были рождены с 2007 года по 2019 год, пояснила экономист.

"Сумма 963 243,2 рублей будет выплачена на второго, третьего и любого следующего ребёнка, которые родились после 2020 года, если до их появления права на материнский капитал не возникало", - отметила она.