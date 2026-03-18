Росимущество в 2025 году обеспечило поступление более 100 миллиардов рублей

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Росимущество в прошлом году обеспечило поступление в бюджет более 100 миллиардов рублей доходов от приватизации и более 500 миллиардов - от дивидендов, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества на тему: "Итоги работы Федерального агентства по управлению государственным имуществом за 2025 год и ключевые задачи на 2026 год".