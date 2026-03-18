МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Украинские разведчики из 47-й бригады лишились боеспособности в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

« "Анализ некрологов показал, что в районе Храповщины в результате нашего огневого поражения утратила боеспособность разведрота 47-й ОМБр ВСУ", — рассказал собеседник агентства.

По его данным, родственники погибших разведчиков жалуются на невозможность эвакуировать тела, а про ликвидацию стало известно от единственного выжившего. Подразделение было укомплектовано идейными неонацистами с боевым опытом, полученным еще до начала СВО.

Как подчеркивал президент Владимир Путин, российская армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью