Разведрота ВСУ потеряла боеспособность в Сумской области

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Разведывательная рота 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ утратила боеспособность в результате огневого поражения в районе Храповщины в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По данным силовиков, родственники погибших разведчиков ВСУ жалуются на невозможность эвакуировать тела боевиков, а про ликвидацию стало известно от единственного выжившего.

« "Анализ некрологов показал, что в районе Храповщины в результате нашего огневого поражения утратила боеспособность разведрота 47-й ОМБр (Отдельной механизированной бригады — Прим. ред.) ВСУ", — сказал собеседник агентства.

Как уточнили в силовых структурах, подразделение было укомплектовано идейными неонацистами с боевым опытом, полученным еще до начала СВО.

На этом участке фронта действует группировка войск "Север". По данным Минобороны, за минувшие сутки противник потерял здесь до 270 военных, три ББМ, 13 автомобилей, артиллерийское орудие, три станции РЭБ, станцию контрбатарейной борьбы, два склада боеприпасов и восемь складов материальных средств.