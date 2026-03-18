С рэпера Птахи принудительно взыскали долг в 300 тысяч рублей - РИА Новости, 18.03.2026
08:36 18.03.2026
С рэпера Птахи принудительно взыскали долг в 300 тысяч рублей
С рэпера Птахи принудительно взыскали долг в 300 тысяч рублей - РИА Новости, 18.03.2026
С рэпера Птахи принудительно взыскали долг в 300 тысяч рублей
С рэп-музыканта Давида Нуриева, более известного под псевдонимом Птаха, принудительно взыскали долг более чем на 300 тысяч рублей, он остался должен еще 13... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T08:36:00+03:00
2026-03-18T08:36:00+03:00
москва, давид нуриев, гибдд мвд рф
Москва, Давид Нуриев, ГИБДД МВД РФ
С рэпера Птахи принудительно взыскали долг в 300 тысяч рублей

С рэп-музыканта Птахи принудительно взыскали более 300 тыс рублей по штрафам

Рэпер Птаха. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. С рэп-музыканта Давида Нуриева, более известного под псевдонимом Птаха, принудительно взыскали долг более чем на 300 тысяч рублей, он остался должен еще 13 тысяч рублей, следует из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов сообщало, что Птаха должен почти 319 тысяч рублей. Музыкант задолжал по штрафам ГИБДД, штрафам иного органа, задолженность по ИД, а также исполнительский сбор.
По данным на 17 марта в отношении музыканта возбуждено два исполнительных производства. Одно из них по акту, выданному судебным участком Москвы в феврале. Согласно судебным документам, Нуриев не оплатил вовремя штраф за повторный проезд на красный сигнал светофора, за что суд назначил ему штраф в 15 тысяч рублей. При этом приставы взыскивают с музыканта более 11,5 тысяч рублей с исполнительским сбором на 1,5 тысяч рублей.
Второе исполнительное производство, возбужденное в отношении музыканта, касается взыскания "исполнительского сбора". Однако в ноябре 2025 года производство было прекращено из-за невозможности установить местонахождение должника или его имущества и активов.
Птаха - рэп-исполнитель, актер, участник группы "Три кита" и экс-участник рэп-групп "Отверженные" и Centr.
Блогер Валерия Чекалина на заседании Гагаринского районного суда в Москвем - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Блогер Лерчек погасила долг перед ФНС
Вчера, 15:08
 
