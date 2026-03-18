Рейтинг@Mail.ru
Сафонов в четвертьфинале ЛЧ! А вот рекордсмену из России серьезно досталось - РИА Новости Спорт, 18.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:10 18.03.2026 (обновлено: 01:35 18.03.2026)
Сафонов в четвертьфинале ЛЧ! А вот рекордсмену из России серьезно досталось
Сафонов в четвертьфинале ЛЧ! А вот рекордсмену из России серьезно досталось - РИА Новости Спорт, 18.03.2026
Сафонов в четвертьфинале ЛЧ! А вот рекордсмену из России серьезно досталось
Французский "Пари Сен-Жермен", чьи ворота защищает вратарь сборной России Матвей Сафонов, снова разгромил лондонский "Челси" и уверенно вышел в четвертьфинал... РИА Новости Спорт, 18.03.2026
Футбол, Спорт, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт, Лига чемпионов УЕФА, Спортинг (Лиссабон), Будё-Глимт, Челси, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Манчестер Сити, Реал Мадрид, Арсенал (Лондон), Байер 04, Матвей Сафонов, Никита Хайкин
Сафонов в четвертьфинале ЛЧ! А вот рекордсмену из России серьезно досталось

"ПСЖ" Сафонова со счетом 3:0 победил "Челси" и вышел в четвертьфинал ЛЧ

© Фотография из соцсетейМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© Фотография из соцсетей
Читать в
MaxДзен
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Французский "Пари Сен-Жермен", чьи ворота защищает вратарь сборной России Матвей Сафонов, снова разгромил лондонский "Челси" и уверенно вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. РИА Новости Спорт рассказывает о заслуженном триумфе действующих победителей ЛЧ и трех других командах, пробившихся в следующий этап престижного турнира.

Английских топов унижают в ЛЧ

Две самые яркие пары 1/8 финала расстроили нейтральных болельщиков. Мало того, что матчи "ПСЖ" против "Челси" и "Реала" против "Сити" не удалось развести по разным игровым дням, так еще первые встречи хозяева завершили разгромными победами. Парижане в родных стенах смяли лондонцев в концовке (5:2), а "королевский клуб" в Мадриде благодаря хет-трику Федерико Вальверде прибил команду Хосепа Гвардиолы (3:0).
Почти без шансов на камбэк для бедных англичан, у которых из шести команд на этой стадии в первых матчах не проиграл только "Арсенал". О нем чуть позже.
© Фотография из соцсетейХвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© Фотография из соцсетей
Хвича Кварацхелия
И вот насколько кошмарными были выездные противостояния для "Челси" и "Сити", таким же ужасом обернулось начало ответных встреч, похоронившим надежды на спасение. "ПСЖ" в Лондоне уже к 15-й минуте забил дважды: Хвича Кварацхелия после длинного паса Сафонова продолжил начатое в Париже, а затем гол-красавец сотворил Брэдли Баркола. "Сити" же мало того, что пропустил с пенальти от скандального Винисиуса Джуниора (реабилитировался за промах в Мадриде), так еще и остался в меньшинстве из-за прямой красной карточки Бернарду Силве, почувствовавшего себя вратарем и сыгравшего рукой на "ленточке" ворот.
В отличие от столичной команды, Манчестер смог сохранить лицо: даже играя вдесятером Эрлинг Холанд и его одноклубники сумели сравнять и пободаться со "сливочными", пускай и пропустив в концовке от все того же Винисиуса.
© Фотография из соцсетейВинисиус Джуниор
Винисиус Джуниор - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© Фотография из соцсетей
Винисиус Джуниор
А вот про "Челси" такого не скажем. "Синим" досталось еще и от Сенни Маюлу — реванш за поражение на клубном ЧМ-2025 взят. И сделана отличная заявка "ПСЖ" на то, чтобы в этом сезоне защитить титул лучшей команды Европы.
Лига чемпионов УЕФА
17 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
Челси
0 : 3
ПСЖ
06‎’‎ • Хвича Кварацхелия
15‎’‎ • Брадли Баркола
(Ашраф Хакими)
62‎’‎ • Senny Mayulu
Календарь Турнирная таблица История встреч

Конец норвежской сказки

После того, как "Будё-Глимт" переехал "Спортинг" в Норвегии со счетом 3:0, мало кто верил, что скандинавский поход за "ушастым" трофеем будет прерван… Однако в Лиссабон приехала совсем другая команда, которую португальцы разобрали, но не смогли добить в основное время. Голов Гонсалу Инасиу, Педру Гонсалвеша и Луиса Суареса хватило лишь на то, чтобы перевести матч в компенсированное время. И чтобы там Максимилиано Араухо и Рафаэл Нел поставили точку — 5:0 на бушующей от восторга арене "Жозе Алваладе".
Вряд ли этот факт скрасит норвежцам горечь от обидного вылета, но российский страж ворот Хайкин установил абсолютный рекорд турнира по числу сейвов за сезон. Во вторник спаситель "Будё-Глимт" оставил позади таких именитых коллег по вратарскому цеху, как Тибо Куртуа (59) и Петр Чех (58).
© Соцсети футболистаНикита Хайкин
Никита Хайкин - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© Соцсети футболиста
Никита Хайкин

"Арсенал" не позорит АПЛ

Да, пока английские клубы безжалостно выбивают из Лиги чемпионов, "канониры" проводят лучший сезон за последние годы. Мало того, что команда Микеля Артеты уверенно лидирует в чемпионате страны и впервые за 22 года взять золото Английской премьер-лиги (АПЛ), так еще и еврокампания складывается как нельзя лучше. Столько матчей позади, а лондонцы все еще непобежденные! После ничьей в Леверкузене англичане взялись за ум и на "Эмирейтс" уверенно забрали путевку в четвертьфинал.
"Арсеналу" удалось не пропустить и дважды огорчить "Байер". Немцам забивали Эберечи Эзе и Деклан Райс — впереди встреча со "Спортингом".

Пять интриг среды

Сможет ли "Ньюкасл" после домашней ничьей сотворить сенсацию и выбить "Барсу"? Что придумает "Тоттенхэм" после разгрома в Мадриде и попробует ли отыграть отставание в три мяча? Выйдет ли на поле в Мюнхене 16-летний вратарь "Баварии", у которой перед ответной встречей с итальянцами травмировались аж четыре голкипера? И насколько плоха будет "Аталанта" после шести пропущенных от немцев дома?
Наконец, главный вопрос: по силам ли "Ливерпулю" стать второй командой из АПЛ в четвертьфинале или турки вслед за "Ювентусом" выбьют из главного клубного турнира Старого Света еще и чемпионов Англии?
  • "Барселона" — "Ньюкасл"*;
  • "Тоттенхэм" — "Атлетико";
  • "Бавария" — "Аталанта";
  • "Ливерпуль" — "Галатасарай".
* встреча каталонцев с "сороками" начнется в 20:45 по московскому времени. Остальные матчи стартуют в 23:00 мск.
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    ЦСКА
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Амур
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    Авангард
    3
    4
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Спортинг
    Буде-Глимт
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Байер
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    ПСЖ
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Реал Мадрид
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала