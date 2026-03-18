Откуда взялся провал в вечной мерзлоте Сибири и чем он опасен
18:16 18.03.2026
Откуда взялся провал в вечной мерзлоте Сибири и чем он опасен
Откуда взялся провал в вечной мерзлоте Сибири и чем он опасен
Откуда взялся провал в вечной мерзлоте Сибири и чем он опасен

© Пресс-служба губернатора ЯНАО
Вид на гигантскую воронку в Ямало-Ненецком автономном округе
Вид на гигантскую воронку в Ямало-Ненецком автономном округе
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. "Сибирские врата в ад" растут гораздо быстрее, чем предполагалось ранее, выяснили российские ученые.
В ближайшие десятилетия это необычное явление может полностью поглотить долину.
Что представляют из себя "врата"? И опасны ли они для людей?

Дело рук человека?

Речь идет о Батагайском кратере — термокарстовом провале посреди вечной мерзлоты. Свое название он получил из-за реки Батагай, правого притока реки Яны.
Появился провал в 1960-е годы. По самой распространенной версии, прежде на его месте была тайга, но потом лес вырубили, чтобы расчистить путь для вездеходов. Но это было ошибкой — без деревьев, сдерживающих таяние вечной мерзлоты, земля стала проседать.
Однако есть и другие предположения. Журналисты пишут, что ложбину, из которой вырос кратер, можно было найти на картах еще в 1947-м.
"В 1969 году отряд геологов обнаружил, что в этой ложбине наблюдаются признаки эрозии почвы, она расширилась на пять метров. При этом никаких вырубок леса здесь не велось", — утверждает Ольга Тетерина из газеты "Вести Верхоянья".
Какой бы ни была причина, подземный лед начал таять. В результате появилась термокарстовая впадина, глубина которой сейчас достигает ста метров, а протяженность — около километра.

Растет на миллион кубометров в год

Недавно специалисты провели комплексное исследование провала, в ходе которого использовали спутниковые снимки, дистанционное зондирование и лабораторные образцы.
Результаты оказались неутешительными — кратер расширяется довольно быстрыми темпами.
"В последние годы скорость отступления верхних стен варьировалась от 5 до 15 метров в год. Сейчас объем чашеобразной регрессивной оттепели увеличивается примерно на миллион кубических метров в год", — рассказал Александр Кизяков, специалист кафедры криолитологии и гляциологии МГУ.

Влияет на климат

Причиной столь стремительного увеличения кратера российские ученые назвали таяние вечной мерзлоты. Оно вызвано потеплением, наблюдаемым в Верхоянском районе: средняя температура воздуха значительно увеличилась по сравнению с прежним уровнем.
По мнению экспертов, такие темпы увеличения впадины означают, что прилегающую долину провал может поглотить в течение следующего десятилетия или двух.
Это сулит проблемы не только для реки Батагай, но и для более крупной Яны, притоком которой она является. Геологи начали фиксировать изменения уровня воды в руслах рек и эрозию берегов из-за таяния грунтовых льдов.
Также ученых волнует, что увеличение кратера способно провоцировать выброс парниковых газов.
"Уже сейчас таяние мерзлоты высвобождает из впадины четыре-пять тысяч тонн органического углерода. Это не может не влиять на климат", — заявил Александр Кизяков.

Окно в прошлое

Есть у Батагайского кратера и одна интересная особенность: он позволяет ученым заглянуть в прошлое — по мере обрушения его стен исследователям становятся доступны прекрасно сохранившиеся останки древних животных.
Пожалуй, самой известной находкой этих мест стал обнаруженный в 2018 году жеребенок возрастом более 40 000 лет. Он сохранился настолько хорошо, что на фотографиях крупным планом видны волоски на его морде, и кажется, что он все еще дышит.
До сих пор это — единственный экземпляр доисторической лошади, сохранившийся целиком.

Когда прекратит увеличиваться?

Несмотря на "исторические сюрпризы", у местных жителей провал пользуется дурной славой — они называют котловину не иначе как "воротами в ад" и предпочитают обходить Батагайку стороной.
Их также беспокоит непрерывный рост кратера, но тут ученые спешат успокоить: Батагайский кратер не будет увеличиваться бесконечно.
По мнению экспертов, таяние вечной мерзлоты практически достигло коренных пород, лежащих в основании кратера. Таким образом, впадина может расти только по краям и вверх по склону, пока не столкнется в этих направлениях с другими коренными породами.
 
 
 
