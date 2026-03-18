Дегтярев объявил об индексации выплат призерам Олимпиады и Паралимпиады

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что единовременное денежное вознаграждение российским спортсменам - победителям и призерам зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года в Италии будет проиндексировано.
После летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже обладатели золотой медали получали 4 миллиона рублей, серебряные медалисты - 2,5 млн рублей, бронзовые призеры - 1,7 млн.
"Чемпионы и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр получат традиционное вознаграждение. По вашему поручению, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, мы готовим индексацию. Минспорт разработал проект постановления правительства", - заявил Дегтярев во время доклада президенту России Владимиру Путину.
На Олимпиаде в Италии ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебро в спринте и стал единственным российским призером Игр. В зимней Паралимпиаде выступили шесть россиян в полноправном статусе - с национальными флагом и гимном. Они заняли третье место в медальном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.