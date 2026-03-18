США создали домен aliens из-за обещаний Трампа об инопланетянах

ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Правительство Соединенных Штатов зарегистрировало домен aliens.gov на фоне обещаний президента Дональда Трампа обнародовать материалы, связанные с пришельцами и НЛО, выяснило РИА Новости.

По информации бота в соцсети Bluesky, который отслеживает федеральные домены, aliens.gov был зарегистрирован в эту среду Исполнительным офисом президента США.