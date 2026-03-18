США создали домен aliens из-за обещаний Трампа об инопланетянах

21:52 18.03.2026
Правительство Соединенных Штатов зарегистрировало домен aliens.gov на фоне обещаний президента Дональда Трампа обнародовать материалы, связанные с пришельцами и РИА Новости, 18.03.2026
ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Правительство Соединенных Штатов зарегистрировало домен aliens.gov на фоне обещаний президента Дональда Трампа обнародовать материалы, связанные с пришельцами и НЛО, выяснило РИА Новости.
На данный момент ссылка на домен переводит на пустую страницу без какого-либо контента. Пока не ясно, чему именно может быть посвящен новый веб-портал, так как слово aliens может означать как инопланетян, так и проживающих в США граждан другого государства.
По информации бота в соцсети Bluesky, который отслеживает федеральные домены, aliens.gov был зарегистрирован в эту среду Исполнительным офисом президента США.
Ранее СМИ цитировали высказывание экс-президента США Билла Клинтона о том, что в 1947 году на юге Штатов не падало НЛО. Он добавил, что хотел бы знать о телах инопланетян, если бы ВВС изъяли такие с места падения. Другой бывший американский лидер Барак Обама в феврале этого года признался, что верит в существование инопланетян, но не видел каких-либо доказательств контакта. Трамп сначала заявил, что его предшественник выдал секрет, а после пообещал опубликовать информацию Пентагона о внеземной жизни.
Кадр видео, на котором запечатлен НЛО - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
В США заявили, что НЛО уничтожил их ядерные ракеты
17 марта, 15:05
 
