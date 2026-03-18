Пожар в бизнес-центре Turas в Москве. 18 марта 2026

В Москве в бизнес-центре Turas обнаружен четвертый очаг горения

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Четвертый очаг возгорания обнаружен на складе бизнес-центра Turas на юго-востоке Москвы, пожару присвоен второй номер сложности из пяти, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Ранее столичный главк МЧС России сообщил о возгорании складского помещения на первом этаже административного здания по адресу: 1-й Грайвороновский проезд, дом 20, строение 35. До прибытия пожарных люди покинули здание самостоятельно. По информации представителя экстренных служб, на первом этаже склада были обнаружены три очага возгорания, в которых горят товары народного потребления.

"На третьем этаже обнаружен ещё один очаг горения, огонь распространяется по вентиляционным камерам", - сказал собеседник агентства.