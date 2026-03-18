БПЛА атаковали три многоэтажки в Краснодаре, погиб человек - РИА Новости, 18.03.2026
03:40 18.03.2026 (обновлено: 07:31 18.03.2026)
БПЛА атаковали три многоэтажки в Краснодаре, погиб человек
Украинские беспилотники атаковали Краснодар, погиб один человек, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в канале на платформе Max. РИА Новости, 18.03.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Сотрудник противопожарной службы МЧС России
Сотрудник противопожарной службы МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали Краснодар, погиб один человек, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в канале на платформе Max.
БПЛА, как уточнил глава региона, врезались в три многоэтажных дома. В одной из квартир начался пожар, который оперативно ликвидировали. Еще один БПЛА упал после удара о стену здания, а фрагменты другого беспилотника обнаружили на балконе третьего дома.
"В результате террористической атаки беспилотников в Краснодаре погиб один человек", — написал Кондратьев.
Как сообщил глава Краснодара Евгений Наумов, обломки беспилотников повредили кровлю медицинского центра в Юбилейном микрорайоне и линию электропередачи, частично отключено электроснабжение.
Наумову поручено оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
