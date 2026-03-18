Посольство в Польше прокомментировало решение суда по выдаче Киеву Бутягина

ВАРШАВА, 18 мар - РИА Новости. Решение Окружного суда Варшавы о юридической допустимости экстрадиции на Украину российского археолога Александра Бутягина не означает его автоматической выдачи Киеву, пояснил РИА Новости представитель посольства РФ в Польше.

Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму . В среду варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции.

"Суд не принимает решений об экстрадиции, а лишь о ее юридической допустимости. Адвокаты будут обжаловать это решение. Жалобу будет рассматривать апелляционный суд, а далее в зависимости от решения апелляционного суда может быть пересмотр дела в суде первой инстанции", - сказал представитель российской дипмиссии.

Он добавил, что в случае, если апелляционный суд поддержит решение окружного суда, то дело поступит в компетенцию министра юстиции Польши, и уже он правомочен принять окончательное решение - согласиться с допустимостью экстрадиции или нет.

Кроме того, собеседник агентства пояснил, что в случае, если апелляционный суд примет решение о недопустимости экстрадиции, то министр юстиции должен будет с ним согласиться.