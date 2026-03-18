Посольство в Польше прокомментировало решение суда по выдаче Киеву Бутягина
Посольство в Польше прокомментировало решение суда по выдаче Киеву Бутягина - РИА Новости, 18.03.2026
Посольство в Польше прокомментировало решение суда по выдаче Киеву Бутягина
Решение Окружного суда Варшавы о юридической допустимости экстрадиции на Украину российского археолога Александра Бутягина не означает его автоматической выдачи РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T17:25:00+03:00
2026-03-18T17:25:00+03:00
2026-03-18T17:25:00+03:00
польша
украина
варшава
киев
в мире, польша, украина, варшава, александр бутягин, киев
В мире, Польша, Украина, Варшава, Александр Бутягин, Киев
Посольство в Польше прокомментировало решение суда по выдаче Киеву Бутягина
Посольство РФ: решение суда по выдаче Киеву Бутягина не окончательное
ВАРШАВА, 18 мар - РИА Новости. Решение Окружного суда Варшавы о юридической допустимости экстрадиции на Украину российского археолога Александра Бутягина не означает его автоматической выдачи Киеву, пояснил РИА Новости представитель посольства РФ в Польше.
Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин
был задержан в начале декабря 2025 года в Польше
по запросу Украины
за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму
. В среду варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции.
"Суд не принимает решений об экстрадиции, а лишь о ее юридической допустимости. Адвокаты будут обжаловать это решение. Жалобу будет рассматривать апелляционный суд, а далее в зависимости от решения апелляционного суда может быть пересмотр дела в суде первой инстанции", - сказал представитель российской дипмиссии.
Он добавил, что в случае, если апелляционный суд поддержит решение окружного суда, то дело поступит в компетенцию министра юстиции Польши, и уже он правомочен принять окончательное решение - согласиться с допустимостью экстрадиции или нет.
Кроме того, собеседник агентства пояснил, что в случае, если апелляционный суд примет решение о недопустимости экстрадиции, то министр юстиции должен будет с ним согласиться.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация о том, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии Эрмитажа.