06:54 18.03.2026
СМИ: посол Украины в Венгрии был помощником депутата от партии Януковича
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Скандально известный посол Украины в Венгрии Федор Шандор, который сфотографировался с продырявленным венгерским флагом и агитировал закарпатских венгров вступать в ВСУ, при президенте Викторе Януковиче был помощником депутата Рады от "Партии регионов", сообщили украинские СМИ.
При президенте Викторе Януковиче "Партия регионов" была правящей партией Украины. Янукович в 2003 году стал председателем этой партии, а в 2004 году - кандидатом от нее на выборах президента Украины. В 2014 году, после госпереворота на Украине и бегства Виктора Януковича, деятельность партии прекратилась.
"Шандор… был помощником нардепа Ореста Климпуша в 2002-2006 годах и нардепа Сергея Мошака от "Партии Регионов" в 2012 году", - сообщило на своем сайте украинское издание "Страна.ua".
Ранее посол Украины в Будапеште Федор Шандор опубликовал снимок, на котором он в компании командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди (в России тот обвиняется в теракте, жертвами которого стали российские журналисты) держит в руках продырявленный венгерский флаг.
Ранее РИА Новости выяснили, что посол Шандор размещал в соцсетях фотографии с эмблемой 68-го отдельного батальона территориальной обороны ВСУ "Закарпатские драконы", агитируя закарпатских венгров вступать в ВСУ, хотя Будапешт выступает против участия венгров в конфликте. Как сообщали СМИ, до назначения послом в Венгрии в 2023 году он сам состоял в 68-м батальоне ВСУ.
