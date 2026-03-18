СМИ: посол Украины в Венгрии был помощником депутата от партии Януковича

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Скандально известный посол Украины в Венгрии Федор Шандор, который сфотографировался с продырявленным венгерским флагом и агитировал закарпатских венгров вступать в ВСУ, при президенте Викторе Януковиче был помощником депутата Рады от "Партии регионов", сообщили украинские СМИ.