МСБ с помощью "зонтичных" поручительств привлек почти 1,3 трлн рублей

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. С момента запуска в 2021 году механизма "зонтичных" поручительств Корпорации МСП около 92 тысяч предпринимателей получили почти 1,3 триллиона рублей заемного финансирования, из них более 60% пришлось на малые и средние предприятия неторгового сектора, сообщает пресс-служба института развития.

Среди субъектов малого и среднего бизнеса – отрасли обрабатывающей промышленности, инфраструктурного строительства, логистики, сельского хозяйства, научно-технической деятельности, ИТ и туризма.

Как отметил министр экономического развития России Максим Решетников, выступая с докладом на коллегии Минэкономразвития РФ по итогам работы ведомства в 2025 году, малый и средний бизнес стоит в авангарде происходящих структурных изменений в экономике. Скорость этих изменений зависит от того, насколько быстро и эффективно сектор адаптируется к новым условиям работы.

"Государство продолжит снижать издержки и ограничения, помогать выстраивать сбалансированные отношения между малым и крупным бизнесом. Продолжится поддержка МСП в рамках профильного федпроекта. Вместе с тем, теперь это уже не просто механизм выделения средств. Ставку делаем на повышении эффективности предприятий, на адресной поддержке", — подчеркнул Решетников, его слова приводятся на сайте Минэкономразвития РФ.

Суммарно с 2021 года малый и средний бизнес в сфере обрабатывающих производств привлек почти 302 миллиарда рублей. Более 119 миллиардов рублей получили предприятия в области инфраструктурного строительства, почти 88 миллиардов рублей – в логистической отрасли. Более 48 миллиардов рублей пришлось на МСП в сельском хозяйстве, 46 миллиардов рублей – на компании в сфере научно-технической деятельности. Почти 42,5 миллиарда рублей получили предприниматели, работающие в области информации и связи. Еще 32,5 миллиарда рублей привлек малый и средний бизнес из сферы гостиниц и общепита.

"Для перехода от количественного роста сегмента малого и среднего бизнеса к его качественному развитию с 2024 года Корпорация МСП таргетировала "зонтичные" поручительства на предприятия приоритетных отраслей. В результате на текущий момент более 60% от всего объема привлеченных предпринимателями средств с нашими "зонтами" пришлось на МСП неторгового сектора, которые сегодня активно участвуют в создании новых производств, повышении производительности труда, реализации инфраструктурных проектов, развитии туристического потенциала и обеспечении технологического суверенитета страны", - рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, добавив, что лимиты на первый квартал текущего года уже доведены до банков-партнеров.

По его словам, в 2026 году финансовое плечо корпорации в виде "зонтичных" поручительств обеспечит предпринимателям доступ к кредитным средствам и позволит привлечь не менее 216,4 миллиарда рублей финансирования для поддержания текущей деятельности и дальнейшего развития.

Наибольший объем финансирования с "зонтичными" поручительствами Корпорации МСП за весь период действия этого механизма привлекли предприниматели Москвы (267,4 миллиарда рублей), Санкт-Петербурга (92,3 миллиарда рублей), Московской области (71,1 миллиарда рублей) Краснодарского края (55,8 миллиарда рублей), Свердловской (43 миллиарда рублей), Новосибирской (40,2 миллиарда рублей), Самарской (29,7 миллиарда рублей), Ростовской (29,6 миллиарда рублей) областей, Республики Башкортостан (29,1 миллиарда рублей), Нижегородской области (28,3 миллиарда рублей).