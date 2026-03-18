СМИ: похороны Лариджани пройдут в среду - РИА Новости, 18.03.2026
01:17 18.03.2026
СМИ: похороны Лариджани пройдут в среду
СМИ: похороны Лариджани пройдут в среду - РИА Новости, 18.03.2026
СМИ: похороны Лариджани пройдут в среду
Похороны секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани и командира добровольческих сил "Басидж" Гулямрезы Солеймани пройдут в среду... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T01:17:00+03:00
2026-03-18T01:17:00+03:00
в мире
тегеран (город)
иран
сша
али лариджани
исраэль кац
военная операция сша и израиля против ирана
тегеран (город)
иран
сша
в мире, тегеран (город), иран, сша, али лариджани, исраэль кац, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Тегеран (город), Иран, США, Али Лариджани, Исраэль Кац, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: похороны Лариджани пройдут в среду

Tasnim: похороны Лариджани состоятся в среду

© AP Photo / Vahid SalemiАли Лариджани
Али Лариджани - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Али Лариджани. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Похороны секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани и командира добровольческих сил "Басидж" Гулямрезы Солеймани пройдут в среду одновременно с похоронами иранских моряков корабля "Дена" (IRIS Dena), потопленного США, передает агентство Tasnim.
Ранее агентство Fars передавало, что похороны моряков, погибших при атаке США на военный корабль "Дена" в международных водах, состоятся в среду в Тегеране.
"Похороны Али Лариджани и Гулямрезы Солеймани пройдут одновременно с похоронами мучеников фрегата "Дена", - передает Tasnim.
Во вторник офис Лариджани сообщил, что тот погиб. До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Лариджани якобы был убит в ходе израильской атаки в Тегеране.
Также во вторник Корпус стражей исламской революции (КСИР, подразделения ВС) Ирана подтвердил гибель командира добровольческих сил "Басидж" Гулямрезы Солеймани. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что убила в Тегеране Солеймани.
Президент Ирана пообещал суровую месть за гибель Лариджани
В мире, Тегеран (город), Иран, США, Али Лариджани, Исраэль Кац, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
