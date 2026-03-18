Погребняк поддержал Соболева, отпраздновавшего гол в ворота "Спартака"

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший нападающий сборной России по футболу и петербургского "Зенита" Павел Погребняк в разговоре с РИА Новости поддержал форварда "сине-бело-голубых" Александра Соболева, отпраздновавшего гол в ворота московского "Спартака", за который в разные годы выступали оба игрока.
"Зенит" 14 марта в Санкт-Петербурге обыграл "Спартак" со счетом 2:0 в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Один из мячей с пенальти забил экс-нападающий "красно-белых" Соболев. В преддверии игры столичный клуб в проморолике высмеял "нырки" форварда рекламой маски для снорклинга. Форвард, реализовав одиннадцатиметровый, отпраздновал гол в такой же маске и получил желтую карточку.
"Скажу в защиту Соболева: чтобы нападающий получил две желтые карточки, это надо постараться. Он точно знал, что делает, и получив одну, он бы точно с прямой ногой не прыгнул бы кому-нибудь в грудь и получил вторую. Здесь все обосновано", - сказал Погребняк, комментируя риски для "Зенита" от возможного удаления Соболева после получения первого предупреждения.
Соболев выступал за "Спартак" с 2020 по 2024 год. В составе "красно-белых" он провел 140 матчей во всех турнирах и забил 58 мячей. В 58 играх за "Зенит" в его активе 15 голов. Погребняк, воспитанник академии "Спартака", за основной состав московской команды провел всего 25 матчей (5 мячей). В 90 играх за "сине-бело-голубых" на его счету 39 голов.