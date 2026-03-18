Синоптик рассказал, когда полностью исчезнут сугробы в Москве

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Сугробы в Москве полностью исчезнут к апрелю, что на две недели раньше нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что, таким образом, с наступлением апреля сугробы в Москве исчезнут на две недели раньше положенного по климату.