Синоптик рассказал, когда полностью исчезнут сугробы в Москве - РИА Новости, 18.03.2026
22:21 18.03.2026
Синоптик рассказал, когда полностью исчезнут сугробы в Москве
Синоптик рассказал, когда полностью исчезнут сугробы в Москве - РИА Новости, 18.03.2026
Синоптик рассказал, когда полностью исчезнут сугробы в Москве
Сугробы в Москве полностью исчезнут к апрелю, что на две недели раньше нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 18.03.2026
общество
москва
евгений тишковец
погода
РИА Новости
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Синоптик рассказал, когда полностью исчезнут сугробы в Москве

Тишковец: сугробы в Москве полностью исчезнут к апрелю, что раньше нормы

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкЛюди во время прогулки в Москве
Люди во время прогулки в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Сугробы в Москве полностью исчезнут к апрелю, что на две недели раньше нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Снежный покров, высота которого в Москве составляет 28-30 сантиметров, за ближайшую пятидневку уменьшится до 19-20 сантиметров. За следующую неделю слой снега уменьшится с 10-15 сантиметров до 2-7 сантиметров, а в последние дни марта его в городе останется 0-2 сантиметра", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что, таким образом, с наступлением апреля сугробы в Москве исчезнут на две недели раньше положенного по климату.
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Синоптик рассказала о погоде в Москве до конца марта
Вчера, 18:38
 
