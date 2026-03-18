12:16 18.03.2026 (обновлено: 12:31 18.03.2026)
Синоптик рассказала о погоде в Москве в мае и июне
Синоптик рассказала о погоде в Москве в мае и июне
Температурный режим в Москве по прогнозам на май-июнь ожидается на 1-2 градуса выше нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 18.03.2026
Позднякова: май и июнь в Москве будут на 1-2 градуса теплее нормы

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Температурный режим в Москве по прогнозам на май-июнь ожидается на 1-2 градуса выше нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Модели долгосрочных прогнозов на этот раз единодушны в прогнозах на май и июнь в Москве: температурный режим ожидается на 1-2 градуса выше нормы. В мае средняя температура воздуха ожидается на уровне плюс 14-15 градусов, в июне - плюс 17-19 градусов", - написала Позднякова в своем Telegram-канале.
Синоптик уточнила, что касательно осадков данные отличаются: вероятность дефицита и избытка осадков практически равновероятна.
"Скорее всего, количество осадков не будет значительно отличаться от нормы. В Москве в мае в среднем выпадает 62 миллиметра, в июне - 77 миллиметров", - подчеркнула Позднякова.
Она добавила, что раньше о лете судили по погоде 14 марта, на Евдокию, и в этом году этот день был сухим и солнечным, что поддерживает надежду на хорошую погоду.
Горожане у автобусной остановки в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Москвичам рассказали о погоде во второй половине марта
16 марта, 07:41
 
