Синоптик рассказала о погоде в Москве в мае и июне
Температурный режим в Москве по прогнозам на май-июнь ожидается на 1-2 градуса выше нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T12:16:00+03:00
Позднякова: май и июнь в Москве будут на 1-2 градуса теплее нормы
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Температурный режим в Москве по прогнозам на май-июнь ожидается на 1-2 градуса выше нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Модели долгосрочных прогнозов на этот раз единодушны в прогнозах на май и июнь в Москве
: температурный режим ожидается на 1-2 градуса выше нормы. В мае средняя температура воздуха ожидается на уровне плюс 14-15 градусов, в июне - плюс 17-19 градусов", - написала Позднякова
в своем Telegram-канале.
Синоптик уточнила, что касательно осадков данные отличаются: вероятность дефицита и избытка осадков практически равновероятна.
"Скорее всего, количество осадков не будет значительно отличаться от нормы. В Москве в мае в среднем выпадает 62 миллиметра, в июне - 77 миллиметров", - подчеркнула Позднякова.
Она добавила, что раньше о лете судили по погоде 14 марта, на Евдокию, и в этом году этот день был сухим и солнечным, что поддерживает надежду на хорошую погоду.