В Сибири задержали пиромана, подозреваемого в поджоге 15 квартир
Полицейские в Томской области задержали молодого человека, который подозревается в поджоге 15 квартир, свои действия он объяснил желанием смотреть на огонь,... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T14:38:00+03:00
В Томской области задержали мужчину, подозреваемого в поджоге 15 квартир
НОВОСИБИРСК, 18 мар — РИА Новости. Полицейские в Томской области задержали молодого человека, который подозревается в поджоге 15 квартир, свои действия он объяснил желанием смотреть на огонь, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сообщения о возгораниях квартир стали поступать в полицию с июля 2025 года. Проверка показала, что причиной стал поджог. После опроса свидетелей и изучения записи с камер видеонаблюдения оперативники установили личность подозреваемого и задержали его.
"Молодого пиромана из города Северска Томской области
задержали мои коллеги из местного уголовного розыска. Ему инкриминируется совершение не менее 15 фактов умышленного повреждения чужого имущества. Сумма причиненного материального ущерба превышает три миллиона рублей", — написала Волк
в своем Telegram-канале
.
Отмечается, что мужчина поджег 15 квартир, аварийное нежилое строение, а также проверяется его причастность к поджогу других объектов.
"Желанием смотреть на огонь объяснил свои действия подозреваемый", — сообщает представитель МВД.
Возбуждены уголовные дела по части третьей статьи 30 и части второй статьи 167 УК России
(умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).