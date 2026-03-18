Почти 59 тысяч присоединений к электросетям выполнили в Подмосковье

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Более 58,7 тысячи мероприятий по технологическому присоединению к электросетям выполнили специалисты подмосковных сетевых компаний в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Были выполнены присоединения на общую мощность 1 694 мегаватт (МВт). То есть ежедневно к сетям сетевых организаций в среднем подключалось 163 новых объекта.

Всего в течение года блоком технологических присоединений "Мособлэнерго" и "Россети Московский регион" было принято и обработано более 81 тысячи заявок на подключение к сетям на общую мощность 6 374 МВт.

Также компании подвели итоги технологического присоединения социально значимых объектов в 2025 году: 237 организации сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта и жилищно-коммунального хозяйства получили электроснабжение от сетей компаний в Подмосковье. Всего энергокомпании обеспечила социально значимым объектам региона трансформаторную мощность в объеме 84,3 МВт.

"Развитие социальной сферы невозможно без развития энергетической инфраструктуры. В прошлом году специалисты подмосковных сетевых компаний обеспечили мощностью 48 школ, 40 детских садов, 22 медучреждения и 94 котельные. Это означает, что дети учатся в теплых классах при ярком свете, а пациенты получают помощь в комфортных условиях", — отметил министр энергетики региона Сергей Воропанов, его слова приводит пресс-служба.